الدول الضامنة لمفاوضات أستانا تجدد التزامها بسيادة واستقلال و وحدة الأراضي السورية

واشار البيان الختامي للجولة الحادية عشرة لاجتماع أستانا حول تسوية الأزمة في سورية الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان 'خيرات عبد الرحمانوف' اليوم، الي ان الدول الضامنة - روسيا وإيران وتركيا - تؤكد مجددا التزامها بسيادة واستقلال و وحدة الأراضي السورية وضرورة مواصلة الجهود للقضاء علي تنظيمي (داعش) وجبهة النصرة الإرهابيين والجماعات المرتبطة بهما، وايضا بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ مؤكدة أن عملية أستانا تهدف إلي الحفاظ علي وحدة سورية واستقلالها.

وبحسب مافادت به وكالة سانا السورية للانباء، فقد أكد البيان رفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلي تقويض سيادة ووحدة الأراضي السورية؛ مشددا علي أنه من غير الممكن التوصل إلي حل للأزمة في سورية إلا عبر عملية تسوية سياسية يقودها السوريون بالتماشي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما نوه البيان بضرورة التطبيق الكامل للتفاهم بخصوص إدلب والمنطقة منزوعة السلاح مع التأكيد علي أنه لا يمكن أن تكون منطقة “خفض التصعيد” في إدلب تحت أي ظرف تقويضا لسيادة واستقلال و وحدة الأراضي السورية؛ معربا في هذا السياق عن القلق حيال الانتهاكات المستمرة لنظام وقف الأعمال القتالية هناك.

كما أدان البيان أي استخدام للسلاح الكيميائي في سورية؛ مطالبا بالتحقيق في أي تقارير بهذا الشأن بشكل شفاف ومهني وبالانسجام مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وجدد البيان التزام الدول الضامنة بتكثيف الجهود لتشكيل لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن وأن تتمتع بدعم الأطراف السوريين بالتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأشار البيان إلي أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلي مساعدة السوريين علي استعادة حياتهم الطبيعية وإنهاء المعاناة ودعوة المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلي زيادة المساعدات إلي سورية وتأمين عودة المهجرين وتكثيف الجهود حول حل مسألة المخطوفين والمفقودين.

وقررت الدول الضامنة وفق البيان اليوم، عقد الاجتماع المقبل في بداية شهر شباط من العام القادم في أستانا.

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