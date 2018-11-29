في لقائه رئيس لجنة الامن القومي في الدوما الروسي؛

لاريجاني يؤكد علي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين طهران وموسكو

انقرة / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني'، خلال اللقاء اليوم مع رئيس مجلس الدوما الروسي 'سلوتسكي'، علي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين طهران وموسكو.

واستعرض الجانبان الايراني والروسي في هذا اللقاء الذي جاء علي هامش اجتماع اسطنبول لبرلمانات اسيا، استعرضا آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاعمارية المشتركة بين البلدين.
بدوره، اكد رئيس لجنة الامن القومي في الدوما الروسي، ضرورة التعاون المشترك مع ايران لحل القضايا والمشاكل الثنائية والاقليمية؛ واصفا عقد مؤتمر رؤساء برلمانات 'الدول الست' في طهران، بانه مؤشر علي مواقف ايران المنادية بالسلام.
واضاف سلوتسكي ان روسيا ستشارك بمستوي رفيع في الدورة الثانية لمؤتمر البلدان الستة المقرر عقده في طهران قريبا.
ويقوم لاريجاني والوفد البرلماني المرافق له حاليا بزيارة اسطنول تلبية لدعوة نظيره التركي 'بينالي يلدريم'، للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الاسيوية (APA) الي تستضيفه المدينة التركية تحت شعار 'تعزيز التنمية الاقتصادية في اسيا'.
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لاريجاني يؤكد علي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين طهران وموسكو

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