القائد العام لبحریة الجیش یعلن :

إنضمام غواصة متطورة الی القوة البحریة للجیش الایرانی

بندرعباس/29تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا- قال قائد القوة البحریة التابعة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الإدمیرال حسین خانزادی الیوم الخمیس: إنّ غواصة متطورة صنتعها الایدی الایرانیة فی وزارة الدفاع ستنضم خلال فبرایر القادم الی اسطول القوة البحریة.

و وصف الإدمیرال خانزادی خلال حفل التحاق غواصتین باسطول سلاح البحر للجیش فی الشواطئ الجنوبیة للبلاد، بأنّ هاتین القطعتین البحریتین بانهما ستصفعان بقوة الاعداء الذین یضمرون السوء الي البلاد.
وصرّح الإدمیرال خانزادی أنّ تصنیع الغواصات یمثّل الیوم انموذجاً لأعلی مستویات التطور التقنی فی ایران.
وقال القائد العام للقوة البحریة للجیش : إنّ التواجد البحری یتطلب تقنیات عالیة وعلوما وخبرات ومهارات قد تمتعت بها ایران؛ لافتا الي ان انضمام مدمرة «سهَند» السبت القادم الی اسطول سلاح البحر فضلا عن نماذج اخري من القطع البحریة الجدیدة بمافیها زوارق 'جماران' التی ستدخل الخدمة فی اسطول بحریة الجیش خلال الاسابیع والاشهر القادمة.
وأشاد الامیر خانزادی بالانجازات المحققة فی مجال صناعات القطع البحریة الناقلة للمروحیات والراجمة للصواریخ بما یمكن لسلاح البحر الایرانی التواجد وسط المیاه الحرة الدولیة، وذلك رغم الضغوط الممارسة ضد البلاد.
وأردف الأدمیرال خانزادی قائلاً : إنّ صُنع هذه القطع البحریة یهدف الي تمتع الجمیع بالامن والحؤول دون العبث بأمن المنطقة.
علما ان نائب وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة 'العمید قاسم تقی زادة' رعي صباح الیوم الخمس حفل انضمام غواصتین من طراز 'غدیر' الي اسطول سلاح البحر للجیش الایرانی، شارك فیه قائد القاعدة البحریة الاولي التابعة لهذه القوة 'الامیرال مجتبی محبی'.
انتهی** ع ج/ ح ع**



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إنضمام غواصة متطورة الی القوة البحریة للجیش الایرانی

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