برلماني بحريني سابق : البرلمان البحريني عديم الصلاحيات ولايتسم بمعايير الحرية والنزاهة

وفي حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية للانباء (ارنا) حول الانتخابات التشريعية الحالية في البحرين، اشار فيروز الي ان الانتخابات الحرة والنزيهة من شانها ان تنتج برلمانا كامل الصلاحيات لا ان يفتقر اليها.

ولفت الي ان البحرين لا تنعم بالديمقراطية وهناك كتم للحريات وانتهاك لاسس الديمقراطية التي تشكل ارضية مناسبة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة؛ الامر الذي لا يتوفر في هذا البلد.

وتابع فيروز، ان الدوائر الانتخابية ينبغي ان تقسم وفق معايير تساوي الاصوات، وان تكون هناك هيئة مستقلة مشرفة علي الانتخابات؛ مبينا ان هذه المتطلبات غير متوفرة في البحرين.

واكد انه ينبغي ان لا يُسمح للمتجنسين حديثا بالتصويت الا بعد مرور فترة انتقالية محددة؛ كما يجب ان تكون هناك مراكز انتخابية تابعة للرقابة لضان عدم التلاعب بالاصوات.

وقال ان النظام في البحرين بذل جهده لحث الناخبين علي التصويت وابتسم لهم، لكنه سيكشف عن وجهه الحقيقي بعد انتهاء العملية الانتخابية وبلوغ اهدافه الخاصة منها.

وتابع، ان هذه الانتخابات جرت علي غرار ما حدث في 2014، وان النظام حذف ربع الكتل الانتخابية التي تنتمي الي جمعيات سياسية لاسيما الوفاق المعارضة.

واستطرد، ان النظام قام بلعبة خبيثة عبر توظيف المال السياسي واستطاع ان يدخل عناصر تصوت له بـ 'نعم'؛ متوقعا استمرار هذا النهج في البحرين علي مدي سنوات مديدة.

وقال فيروز ان شعب البحرين شعب صابر وصامد و مواصل لحراكه و غير خاضع ولا يمكن ان يتراجع عن مطالبه 'وهذا يبشر بكل الخير'.

وشدّد علي ان النظام البحريني هو نظام وحشي ودكتاتوري ولا يستحي من وصفه بانه نظام مجرم مادام له اعوان امثال محمد بن سلمان و محمد بن زايد وطالما آمريكا وبريطانيا راضيتان عنه.

وقال ان رغم الادانات والمطالبات الدولية من هنا وهناك، لكنها لم تكن مؤثرة كثيرا علي سياسات النظام 'لانه خلع برقع الحياء بالكامل'.

واضاف، ان صمت الغرب وتواطؤه مع النظام المجرم في البحرين وايضا تعاون النظام السعودي الذي يمارس الجرائم بحق الشعب اليمني ويقتل الصحفيين والعلماء، كل ذلك شجّع هذا النظام علي استمرار الوحشية وانتهاك حرمات الشعب وسفك دمائه؛ قائلا ان 'من امن العقاب اساء الادب'.

وانتقد فيروز مواقف وزارتي الخارجية البريطانية والامريكية المؤيدة للانتخابات التشريعية الاخيرة في البحرين، وذلك رغم معارضة جهات دولية مرموقة وطعنها في نزاهة هذه الانتخابات وشرعيتها.

واكد ان هذا الدعم الامريكي والبريطاني بمثابة ضوء اخضر جديد للنظام في مواصلة جرائمه بحق الشعب البحريني المظلوم.

انتهي ** ح ع

