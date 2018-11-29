لاريجاني يوجه دعوة الي رئيس مجلس الشيوخ في ساحل العاجل

وفي تصريح له خلال هذا اللقاء، اشاد 'اهوسو' بالثقافة الزاخرة والحضارة العريقة بتاريخها الذي يعود الي آلاف السنين في ايران.

ونوّه رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية ساحل العاج بالعلاقات الممتدة بين البلدين؛ متطلعا الي القيام بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراء مباحثات مع رئيس البرلمان علي لاريجاني وسائر المسؤولين رفيعي المستوي في البلاد.

واكد اهوسو انه سيتناول في زيارته المرتقبة الي ايران، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بمافيها تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

انتهي ** ح ع

