قام بتسليمها السفير الايراني في ابيدجان؛

لاريجاني يوجه دعوة الي رئيس مجلس الشيوخ في ساحل العاجل

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقي السفير الايراني في ابيدجان 'منصور شكيب مهر' برئيس مجلس الشيوخ لجمهورية ساحل العاج 'جانو كفايدو اهوسو'، وقام بتسليمه رسالة دعوة من رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني'.

وفي تصريح له خلال هذا اللقاء، اشاد 'اهوسو' بالثقافة الزاخرة والحضارة العريقة بتاريخها الذي يعود الي آلاف السنين في ايران.
ونوّه رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية ساحل العاج بالعلاقات الممتدة بين البلدين؛ متطلعا الي القيام بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراء مباحثات مع رئيس البرلمان علي لاريجاني وسائر المسؤولين رفيعي المستوي في البلاد.
واكد اهوسو انه سيتناول في زيارته المرتقبة الي ايران، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بمافيها تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية للبلدين.
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لاريجاني يوجه دعوة الي رئيس مجلس الشيوخ في ساحل العاجل

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