نائب وزير الدفاع : اطلاق 3 اقمار صناعية الي الفضاء قريبا

وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم التحاق غواصتين بإسطول القوة البحرية للجيش الايراني في مدينة بندر عباس (جنوب)، اوضح العميد تقي زادة ان هذه الاقمار الصناعية، مصنعة محليا وستستقر علي مدارات مختلفة.

واضاف، ان 10 جامعات الي جانب مركزين للابحاث وعدد من الشركات القائمة علي المعرفة ساهمت في صناعة 'غواصة غدير'.

ونوّه القائد العسكري الايراني، بمسيرة التقدم والانجازات المحققة علي ايدي المتخصصين الايرانيين في مختلف المجالات العلمية والدفاعية والردعية.

واشار هذا السياق، الي ان العلماء والمتخصصين لدي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية تمكنوا من تصنيع صواريخ ارض – ارض نقطوية تبلغ مداها 2 كلم.

واكد العميد تقي زادة، انه تم استخدانم احدث الانجازات العسكرية في الصعيدين الجوي والبري لمكافحة داعش.

وقال مساعد وزير الدفاع : لقد حققنا انجازات مطورة جدا وربما اكثر تقدما من الانجازات الغربية في مجال صناعات (صواريخ) كروز ومضادات السفن، كما احرزنا تقدما علميا كبيرا في صناعة الطائرات المسيرة ورصد ومواجهة هذه الفئة من الطائرات، فضلا عن صناعة الرادارات واجهزة الاستقطاب الدقيقة والتي دخلت خط الانتاج حاليا.

كما نوّه العميد تقي زادة الي انه سيتم علي اعتاب حلول الذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ازاحة الستار عن العديد من الاجهزة الحديثة المصنعة محليا، 'كما سنعلن للشعب انباءاً سارة في مجال كسر الحظر'.

وخلص نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الي القول : ايران لم ولن تكون البادئة في اي حرب، لكن اذا واجهنا اي تهديد سنتصدي له بقوة.

انتهي ** ح ع

