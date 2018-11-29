الثورة الاسلامية فتحت آفاقا جديدة للمراة المسلمة

وفي رسالة الي 'المنتدي الدولي للنساء الباحثات في مجال القرآن الكريم'، والذي بدأ اعماله اليوم الخميس لدورته الخامسة عشرة في مدينة مشهد المقدسة (شرق)، اكد صالحي ان الباري تعالي انعم علي المؤمنين بالقران الكريم ليكون شفاءاً ورحمته لهم.

وشدد وزير الثقافة علي ان ترويج وتطوير مضامين القرآنية محط اهتمام سماحة قائد الثورة الاسلامية؛ لافتا في السياق الي اعداد 21 الف اطروحة حول القرآن الكريم من قبل السيدات الباحثات في البلاد، وبما يشير الي المسيرة المتنامية والمتسارعة لهذه الباحثات ببركة الاسلام والقرآن الكريم.

ونظّم مركز المرأة وشوون الاسرة للسدانة الرضوية، بالتعاون مع موسسة الامام رضا (عليه السلام) للمعارف الاسلامية الواقعة في مدينة قم المقدسة، الدورة الخامسة عشرة للمنتدي الدولي للباحثات في مجال القرآن الكريم بمحورية القرآن الكريم والامام الجواد عليه السلام، علي مدي يومين.

انتهي**2018/ ح ع **

