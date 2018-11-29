غواصتان من طراز غدير تدخلان الخدمة في اسطول بحرية الجيش الايراني

بندر عباس / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اقيمت اليوم الخميس برعاية نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، مراسم التحاق غواصتين من طراز غدير بإسطول القوة البحرية للجيش الايراني، حضرها قائد المنطقة البحرية الاولي للجيش 'الاميرال مجتبي محبي'.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال الاميرال محبي ان هذه الغواصات مجهزة بتقنية دقيقة واسلحة حديثة، وهي قادرة عن اطلاق الصواريخ من تحت الماء نحو السطح فضلا عن الطوربيدات والالغام وايضا نقل القوي العاملة الي الشواطئ القريبة.
واوضح القائد البحري الايراني، ان احدي الغواصتين اللتين التحقتا اليوم الي اسطول القوة البحرية للجيش، مرّت بعملية صيانة شاملة والاخري صنّعت محليا.
ونوّه الاميرال محبي الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورغم كافة الظروف العصيبة والتحديات التي تمرّ بها، لكنها اصبحت اليوم دولة مصنعة لهذه الاجهزة وهي تواصل مسارها نحو التقدم والاكتفاء الذاتي.
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غواصتان من طراز غدير تدخلان الخدمة في اسطول بحرية الجيش الايراني

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