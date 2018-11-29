خلال زيارته للمناطق المنكوبة في زلزال كرمانشاه؛

جهانغيري يؤكد علي الاجراءات العاجلة لحل المشاكل في مناطق الزلزال

كرمانشاه / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لحل المشاكل وتلبية حاجات المناطق المنكوبة في الزلزال الذي ضرب الاحد الماضي مناطق في محافظة كرمانشاه (غرب).

جاءت تصريحات النائب الاول لرئيس الجمهورية علي هامش زيارته لعدد من القري التي تعرضت لحادث الزلزال؛ مشيرا الي انه نظرا لبرودة المناخ يتوجب علي المسؤولين متابعة مشاكل الاهالي والمتضررين، والعمل علي سدّ حاجاتهم وتوفير الامكانيات الضرورية لهم.
وتوجه النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الي محافظة كرمانشاه (غرب)، صباح اليوم الخميس، لتفقد المناطق المنكوبة في الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق بهذه المحافظة ومتابعة الاجراءات الاغاثية للمتضررين والمصابين في هذا الحادث.
جهانغيري، سيحضر خلال هذه الزيارة اجتماع لجنة اعادة اعمار المناطق المنكوبة في مدينة قصر شيرين (بمحافظة كرمانشاه)، لمتابعة اخر التقارير بشان الاضرار الناجمة عن الزلزال والاجراءات المتخذة في مجال توفير السكن وبدء عمليات اعادة الاعمار والتعويض عن الخسائر واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص.
ويرافق جهانغيري في هذه الزيارة وزير الطرق واعمار المدن، وكل من رئيس مؤسسة الاسكان، وجمعية الهلال الاحمر، ولحنة ادارة الطوارئ في البلاد.
يذكر ان زلزالا بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر ضرب مساء الاحد (25 نوفمبر الحالي) عددا من المناطق في محافظة كرمانشاه .
و وقع الزلزال في عمق سبعة كيلومترات من سطح الارض وعلي بعد 17كم من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 127كم من مركز كرمانشاه.
وبحسب رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه ' محمود رضا مرادي' فقد بلغ عدد الاصابات في هذا الزلزال 771 شخصا.
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جهانغيري يؤكد علي الاجراءات العاجلة لحل المشاكل في مناطق الزلزال

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