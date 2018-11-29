الهجوم الارهابي في كابول اسفر عن 10 قتلي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج الافغانية 'وحيد مجروح' لمراسل 'ارنا' في كابول، ان حادث التفجير وقع عند الساعة السابعة مساءاً من مساء امس باستخدام سيارة مفخخة.

ولم يدل المسؤول الافغاني بتفاصيل اخري حول جنسية المصابين او القتلي في هذا الحادث.

وافاد مراسل 'ارنا' ان الهجوم استهدف احد مخيمات العسكريين الاجانب حيث يتلقي افراد الشرطة الافغانية التدريب.

وفيما اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية 'نجيب دانش' عن الانتهاء من عمليات تطهير موقع الهجوم، لكن لم تصدر حتي الان اية تصريحات رسمية عن الجهات الامنية في هذا البلد بشأن عدد منفذي الهجوم او تحديد موقعه، او نجاح المسلحين في اقتحام المخيم من عدمه.

انتهي ** ح ع

