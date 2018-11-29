جهانغيري يتفقد المناطق المنكوبة في الزلزال بمحافظة كرمانشاه

وكان في استقبال جهانغيري محافظ كرمانشاه 'هوشنك بازوند' وجمع من مسؤولي المحافظة.

وسيجتمع النائب الاول لرئيس الجمهورية بالمسؤولين في لجنة ادارة الطوارئ بمحافظة كرمانشاه لاستعراض احدث التقارير بشأن حجم الاضرار الناجمة عن الزلزال، وايضا الاجراءات المتبعة لايصال المساعدات الي المنكوبين واتخاذ القرارات المناسبة لاعادة اعمار المناطق المتضررة.

ويرافق جهانغيري في هذه الزيارة وزير الطرق واعمار المدن، وكل من رئيس مؤسسة الاسكان، وجمعية الهلال الاحمر، ولحنة ادارة الطوارئ في البلاد.

يذكر ان زلزالا بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر ضرب مساء الاحد (25 نوفمبر الحالي)، عددا من المناطق في محافظة كرمانشاه .

و وقع الزلزال في عمق سبعة كيلومترات من سطح الارض وعلي بعد 17كم من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 127كم من مركز كرمانشاه.

وبحسب رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه ' محمود رضا مرادي' فقد بلغ عدد الاصابات في هذا الزلزال 771 شخصا.

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