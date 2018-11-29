المدير التنفيذي لشركة الارز اللبنانية يوكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الايرانية في مجال السينما

وعلي هامش الدورة الـ 15 للمهرجان الدولي لافلام المقاومة، التقي المدير التنفيذي لشركة الارز للإنتاج الفني اللبنانية المدير العام لمؤسسة فارابي السينمائية في طهران حيث تباحث الجانبان بشان تسهيل عملية عرض الافلام الايرانية في صالات السينما اللبنانية ودبلجة وترجمة الافلام الايرانية الي اللغة العربية وتسويقها بصورة مرجوة لعرضها علي شبكة الافلام المنزلية في لبنان والتعاون السينمائي في مجال الاطفال والناشئين.

واشار ضاهر الي اقبال الشعب اللبناني علي الافلام الايرانية معربا عن شكره لتعاون مؤسسة فارابي السينمائية لعرض الافلام الايرانية في لبنان خلال العامين الاخيرين.

انتهي**2018 ** 2342

