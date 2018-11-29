السفير الايراني في دبلن يقدم اوراق اعتماده للرئيس الايرلندي

وفي اللقاء الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الايرلنديين نقل السفير اسلامي تحيات الرئيس حسن روحاني لنظيره والشعب الايرلندي.

واشار السفير الايراني الجديد الي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن امله بتطوير هذه العلاقات مستقبلا علي اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ووجه السفير اسلامي الشكر والتقدير للرئيس الايرلندي لمواقفه حول العلاقات الثنائية.

من جانبه اشار الرئيس الايرلندي الي وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين، مؤكدا ضرورة استمرار العلاقات الطيبة بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعرب الرئيس هيكينز عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين خلال فترة مهمة السفير الايراني الجديد.

انتهي ** 2342

