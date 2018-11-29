الاميرال سياري يلتقي قائد القوة الجوية الباكستاني

وفي هذا اللقاء بحث الجانبان بشان القضايا التخصصية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون العسكري والدفاعي.

ومن المحاور المهمة التي جري البحث حولها في اللقاء تطوير التعاون الدفاعي والتدريبي.

كما اتقي الاميرال سياري يوم امس قائد القوة البحرية الباكستاني الاميرال ظفر خان عباسي وقائد الاركان المشتركة للجيش الباكستاني الجنرال برويز ختك.

وكان رئيس الاركان ومساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الاميرال حبيب الله سياري قد وصل الي كراجي الثلاثاء علي راس وفد عسكري رفيع المستوي تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا للمشاركة في المعرض الدولي العاشر المقام تحت عنوان 'IDEAS 2018' والذي افتتح برعاية الرئيس الباكستاني عارف علوي.

انتهي ** 2342

