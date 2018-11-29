العميد سلامي: القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال

يزد / 29 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي بان الشعب الايراني هو اليوم في ذروة الاقتدار لايمانه وروحه الاستشهادية وان القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال في المنطقة والعالم.

وفي كلمة القاها الاربعاء خلال المؤتمر الاول لتكريم ذكري شهداء الاسرة الطبية في العالم الاسلامي المقام في مدينة يزد وسط ايران قال العميد سلامي، ان التساوم والاستسلام للعدو لن يجلب لشعبنا وبلادنا ونظامنا الثوري سوي الذل والمهانة والتبعية لذا فان عزتنا وشرفنا رهن بالصمود وعدم الاستسلام امام القوي الشيطانية.
واشار الي ان هنالك ثمنا للصمود والمقاومة امام العدو الا ان الصعاب عابرة واضاف، انه ينبغي الصمود حتي التضحية بالنفس امام الاعداء من اجل تحقيق النجاح والتنمية المبنية علي المبادئ.
واضاف، ان الشعب الذي يعتمد علي الباري تعالي وجاهز للتضحية والشهادة في جميع الساحات هو شعب منتصر بالتاكيد كالشعب الايراني وبعض شعوب المنطقة التي تقاوم امام الاستكبار العالمي.
واكد ضرورة عدم السماح للاعداء بان يحققوا الاقتدار في اعماق اراضي الشعوب الاسلامية، لافتا الي الدور المهم للشهداء المدافعين عن المقدسات في هذا المجال الذين احبطوا مخططات الكفر العالمي.
ونوه الي مؤامرات اميركا ضد الشعب الايراني خاصة في المجالات الاقتصادية والحرب النفسية واكد قائلا، ان هذه المؤامرة ستفشل كسائر مؤامرات اميركا وحماتها وستؤدي الي هزيمتهم هم انفسهم.
انتهي ** 2342



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العميد سلامي: القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال

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