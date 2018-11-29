ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون في خليج عدن والمحيط الهندي

جاء ذلك خلال لقاء الاميرال سياري في زيارته لباكستان الحالية علي هامش اقامة المعرض والملتقي الدفاعي العاشر، مع قائد القوة البحرية الباكستانية الاميرال عباسي.

وقال الاميرال سياري في هذا اللقاء: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان باعتبارهما بلدين صديقين وشقيقين وجارين لن يسمحا للاجانب بأي شكل من اشكال التدخل وبث الفرقة.

بدوره اعرب الاميرال عباسي عن تقديره لمواقف الاميرال سياري، مقترحا ابرام اتفاقية بين ايران وباكستان.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء التعاون المشترك في مجال التبادل التدريبي، وارسال المجموعات البحرية بشكل متبادل، وارساء الامن البحري، ومكافحة القرصنة البحرية، وتبادل المعلومات، واجراء التمارين العسكرية المشتركة، والتعاون في خليج عدن والمحيط الهندي، وتبادل الطلاب والمدرسين، والتعاون التقني وتبادل التجارب العسكرية والدفاعية.



يذكر ان برامج زيارة الاميرال سياري الي باكستان تضمنت زيارة المعرض الدفاعي IDEAS، ولقاء مسؤولي المعرض، والاطلاع علي احدث الانجازات الدفاعية للدول المختلفة المشاركة في المعرض.

وشارك الاميرال سياري ايضا في مراسم افتتاح المعرض الدولي العاشر IDEAS الذي اقيم في مدينة كراتشي.

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