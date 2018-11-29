ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون في خليج عدن والمحيط الهندي

كراجي / 29 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد مساعد القاد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الاميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البحرية الباكستانية الاميرال ظفر محمود عباسي، علي تطوير التعاون البلدين في خليج عدن والمحيط الهندي.

جاء ذلك خلال لقاء الاميرال سياري في زيارته لباكستان الحالية علي هامش اقامة المعرض والملتقي الدفاعي العاشر، مع قائد القوة البحرية الباكستانية الاميرال عباسي.
وقال الاميرال سياري في هذا اللقاء: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان باعتبارهما بلدين صديقين وشقيقين وجارين لن يسمحا للاجانب بأي شكل من اشكال التدخل وبث الفرقة.
بدوره اعرب الاميرال عباسي عن تقديره لمواقف الاميرال سياري، مقترحا ابرام اتفاقية بين ايران وباكستان.
وناقش الجانبان في هذا اللقاء التعاون المشترك في مجال التبادل التدريبي، وارسال المجموعات البحرية بشكل متبادل، وارساء الامن البحري، ومكافحة القرصنة البحرية، وتبادل المعلومات، واجراء التمارين العسكرية المشتركة، والتعاون في خليج عدن والمحيط الهندي، وتبادل الطلاب والمدرسين، والتعاون التقني وتبادل التجارب العسكرية والدفاعية.

يذكر ان برامج زيارة الاميرال سياري الي باكستان تضمنت زيارة المعرض الدفاعي IDEAS، ولقاء مسؤولي المعرض، والاطلاع علي احدث الانجازات الدفاعية للدول المختلفة المشاركة في المعرض.
وشارك الاميرال سياري ايضا في مراسم افتتاح المعرض الدولي العاشر IDEAS الذي اقيم في مدينة كراتشي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الاميرال سياري

الاميرا ظفر محمود عباسي

ايران وباكستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران وباكستان تؤكدان علي تطوير التعاون في خليج عدن والمحيط الهندي

معظم المشاهدات

لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

مسوول في كتائب حزب الله العراق في تصريح لـ'ارنا':

لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

قوموا بما يمنع الأعداء من التفوُّه بتهديد الشعب الايراني

القائد العام للقوات المسلحة لدي استقباله قادة القوة البحرية للجيش:

قوموا بما يمنع الأعداء من التفوُّه بتهديد الشعب الايراني

ايران وسوريا تتباحثان بشان اجتماع أستانا الحادي عشر

ايران وسوريا تتباحثان بشان اجتماع أستانا الحادي عشر

مكتب موغرینی: الاتفاق النووی من ركائز امن المنطقة واوروبا

مكتب موغرینی: الاتفاق النووی من ركائز امن المنطقة واوروبا

استئناف التبادل المصرفی بین إیران والصین اعتبارا من 3 دیسمبر

استئناف التبادل المصرفی بین إیران والصین اعتبارا من 3 دیسمبر

أحدث الأخبار

المدير التنفيذي لشركة الارز اللبنانية يوكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الايرانية في مجال السينما

المدير التنفيذي لشركة الارز اللبنانية يوكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الايرانية في مجال السينما

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مهبط مروحيات الأباتشي في نجران

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مهبط مروحيات الأباتشي في نجران

السفير الايراني في دبلن يقدم اوراق اعتماده للرئيس الايرلندي

السفير الايراني في دبلن يقدم اوراق اعتماده للرئيس الايرلندي

الاميرال سياري يلتقي قائد القوة الجوية الباكستاني

الاميرال سياري يلتقي قائد القوة الجوية الباكستاني

العميد سلامي: القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال

العميد سلامي: القوي الشيطانية بزعامة اميركا آيلة الي الزوال

موضوعات مرتبط