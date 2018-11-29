بوتين يوقع اتفاقية انشاء منطقة للتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاوراسي

موسكو / 29 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
وقع الرئيس الروسي اليوم الأربعاء علي اتفاقية مؤقتة حول إقامة منطقة تجارة حرة بين ايران من جانب والاتحاد الاقتصادي الاوراسي والدول الاعضاء فيه من جانب اخر.

وذكرت وكالة تاس ان هذه الاتفاقية تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الدوما والمجلس الاتحادي الروسي يومي 15 و23 نوفمبر الجاري.
وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي قد وقعت في 17 مايو/ايار 2017 علي وثيقة في العاصمة الكازاخية استانا حول اقامة منطقة للتجارة الحرة.
وافادت وكالة تاس ان الاتفاقية المبرمة في استانا تشمل القوانين الاساسية للتجارة بين الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وايران وتقترب الي حد ما من قوانين منظمة التجارة العالمية (WTO).
وتهدف هذه الاتفاقية الي تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول عن طريق تحرير قوانين التجارة المتبادلة، ومنها خفض او الغاء الحقوق الجمركية والعقبات غير الجمركية لبعض السلع.
واشارت تاس الي انه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية بعد 60 يوما من تاريخ استلام آخر مذكرة مكتوبة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوراسي وايران لتهيئة الارضية اللازمة للتنفيذ.
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بوتين يوقع اتفاقية انشاء منطقة للتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاوراسي

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