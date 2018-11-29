انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين ايران والجزائر

وتراس الوفد الايراني مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي فيما تراس الوفد الجزائري امين عام الخارجية نور الدين العيادي.

واعرب الجانبان في الاجتماع عن سرورهما للعلاقات الودية بين البلدين علي المستوي السياسي واستمرار المشاورات بين الجانبين، واعتبرا انعقاد هذه الجولة من المحادثات مؤشرا لتعزيز العلاقات وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وكذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.

واعتبر عراقجي الاتفاق النووي اتفاقا دوليا حظي بتاييد مجلس الامن الدولي وقال، ان هذا الاتفاق انموذج سياسي للحل السلمي للتحديات الاقليمية والدولية وبناء علي ذلك فان الحفاظ عليه يعد مسؤولية دولية.

من جانبه اشار امين عام الخارجية الجزائرية الي توجيهات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في دعم الاتفاق النووي، واعتبر الاتفاق عنصرا مؤثرا في حفظ السلام والامن بالمنطقة والعالم، مؤكدا دعم بلاده لاستمرار تنفيذه.

واتفاق الطرفان خلال هذه المحادثات للعمل عبر زيادة الاتصالات في مستويات رفيعة المستوي، علي المزيد من تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

انتهي ** 2342

