خلال لقائه نائب وزیر خارجیة بلجیكا

عراقجی: مستقبل الاتفاق النووی رهن بتحقق تعهدات اوروبا

طهران / 29 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
اكد مساعد وزیر الخارجیة الایرانی للشؤون السیاسیة عباس عراقجی ضرورة الاسراع بتنفیذ الآلیة المالیة الأوروبیة لضمان مصالح ایران الاقتصادیة فی اطار الاتفاق النووی، معتبرا عدم تحقق تعهدات اوروبا وسائر الاطراف لمواجهة الضغوط الامیركیة بانه زاد الهواجس تجاه مستقبل الاتفاق النووی.

جاء ذلك خلال لقاء عراقجی فی بروكسل مع نائب وزیر الخارجیة البلجیكی 'برونو فاندر بلویم' حیث بحث معه اهم القضایا المتعلقة بالعلاقات الثنائیة والتعاون الدولی بین البلدین.
واضاف: انه وبعد تشدید الضغوط الامیركیة اللاقانونیة، وفقدان التوازن بین التزامات ومصالح الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، وعدم تحقق تعهدات اوروبا وباقی الاطراف فی مواجهة هذه الضغوط، فقد زادت الهواجس تجاه مستقبل الاتفاق النووی.
وقال: انه یتوجب علي اوروبا وباقی الدول الموقعة علي الاتفاق النووی، الاسراع فی تنفیذ الآلیات اللازمة لضمان مصالح ایران الاقتصادیة فی اطار هذا الاتفاق.
من جانبه اكد نائب وزیر خارجیة بلجیكا فی هذا اللقاء علي استمرار التزام بلاده وباقی الدول الاوروبیة فی الدفاع عن الاتفاق النووی ومصداقیته، واصفا هذا الاتفاق بانه هام جدا بالنسبة للسلام والامن الدولیین.
وقال: نحن نحاول الحفاظ علي الاتفاق النووی ونعتقد أنه رغم انسحاب امیركا منه، ینبغی صونه من خلال التحلی بالصبر والحكمة، لانه لا بدیل عن الاتفاق النووی، وبناء علیه نأمل بایجاد آلیة خاصة قریبا.
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عراقجی: مستقبل الاتفاق النووی رهن بتحقق تعهدات اوروبا

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