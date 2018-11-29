حزب الله يستنكر حجب قناة المسيرة ومواقع المقاومة الفلسطينية

بيروت/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-استنكر حزب الله قيام شركة النايل سات بحجب قناة المسيرة الفضائية عن مدارها، واعتبر هذه الخطوة غير أخلاقية تهدف لإخضاع شعوبنا العربية لإعلام السلطات الجائرة ولتشويه الحقائق.

واوردت العلاقات العامة في حزب الله ان الحزب راي في هذه الخطوة انصياعاً لضغوط قوي العدوان السعودي الاميركي لممارسة المزيد من الإجرام بحق الشعب اليمني المظلوم، وهي تكشف مدي أهمية وفعالية الإعلام الصادق في كشف جرائم العدون وفضح اخفاقاته في المعركة .

وإذ طلب حزب الله من إدارة القمر التراجع عن هذه الخطوة الخاطئة اعرب عن تضامنه الكامل مع قناة المسيرة ومع الشعب اليمني الشجاع ووقوفه إلي جانبهم.

كما ادان حزب الله بشدة قيام العدو الاسرائيلي بحجب مواقع المقاومة الفلسطينية عن شبكة الأنترنت، معتبرا أن ما أقدم عليه العدو هو دليل علي فعالية إعلام المقاومة ومدي تأثيره في مواجهة جرائم الاحتلال وبث الروح المعنوية العالية لشعبنا الفلسطيني المقاوم .

واعرب حزب الله عن تضامنه التام مع وسائل إعلام المقاومة ووقوفه إلي جانبها في معركتها العادلة لتحرير الأرض والمقدسات.

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حزب الله يستنكر حجب قناة المسيرة ومواقع المقاومة الفلسطينية

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