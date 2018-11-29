الشعبية تدعو الجماهير العربية لمواجهة التغول الصهيوني في الجسم العربي

وقالت الجبهة في تصريح صحفي ' إن الشعوب العربية أثبتت من خلال موقفها من هذه الأنظمة علي تمسكها بالقضية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من معركة التحرر العربية وبأنها تمثل رأس الحربة في مواجهة أعداء أمتنا العربية، وهي الآن باتت أكثر وعياً بحقيقة هذا الدور الخبيث والمشبوه والمتآمر الذي تمثله هذه الأنظمة الهالكة وتحديداً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي بدأ الطوق يشتد حول عنقه بسبب الجرائم المتورط بها، حيث يسعي خلال زياراته إلي بعض البلدان العربية إلي إخراج نفسه من حالة العزلة التي فُرضت عليه في أعقاب هذه الجرائم التي ارتكبها'.

ودعت الجبهة الجماهير العربية والأحزاب والقوي الثورية العربية والنقابات والاتحادات إلي ضرورة مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها الأمة العربية وإفشال محاولات التوغل الصهيونية في الجسم العربي، ومحاربة كل أشكال التطبيع ورموزه، ودعم القضية الفلسطينية علي طريق تحقيق حلم الامة في تحرير فلسطين وتحقيق وحدتها وسيادتها.

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