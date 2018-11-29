المقاومة الفلسطينية: التطبيع مع العدو خيانة

وقال مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي 'إن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني أصبح كابوسا مزعجا يهدد تماسك الأمة العربية والإسلامية ويهدد محاولات النهوض التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية'.



وأضاف البريم في حديث لمراسلنا ' رغم التطبيع المقاومة تتقدم وهي تفشل كل المحاولات في ظل وجود ذاكرة حية للشعب العربي والمسلم في المنطقة من حولنا ترفض أن تتعايش أو تقبل بإسرائيل كجزء طبيعي من مكونات هذه المنطقة التاريخية والدينية والحضارية'.



وأوضح البريم أن توسيع دائرة دعوات التطبيع وانتشارها وترويجها في المنطقة من قبل الاحتلال هي من أجل تطبيق نظرية التوسع للمشروع الصهيوني القائم علي الاحتلال وفرض نظرية وحلم 'إسرائيل' الكبري من النيل للفرات.



وأكد الناطق باسم حركة الجهاد أن المقاومة الفلسطينية تتصدي لكل محاولات التطبيع وأهدافها وأدواتها التي يمس شطري الوطن ولا يستطيع المشروع الصهيوني أن يهزمها.



وعن انعكاسات التطبيع علي القضية الفلسطينية، قال البريم 'إنه يمثل حصارا علي المقاومة الفلسطينية وعلي محاولات النهوض بالمقاومة وخدعة كبري علي المستوي الثقافي والوعي العربي والإسلامي'.



وطالب البريم أحرار العالم دعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمواجهة التطبيع وتشكيل رؤية مقاومة علي المستوي الإقليمي من شأنها أن تكون جدارا حاميا في المنطقة.



بدوره، قال جبريل الصوفي القيادي في لجان المقاومة 'إن زيادة وتيرة التطبيع الفترة الحالية من قبل بعض الأنظمة العربية هو برغبة أمريكية لدمج الكيان الصهيوني ضمن المنطقة العربية'.



وحذر الصوفي في حديث لمراسلنا من خطورة التطبيع علي القضية الفلسطينية التي تنعكس أيضا علي الأمن القومي العربي لبسط السيطرة الصهيونية في المنطقة العربية في ظل الضعف الذي تعاني منه بعض الأنظمة .



وأضاف ' التطبيع خيانة وتضييع للحقوق الفلسطينية وتزوير التاريخ الدموي للعصابات الصهيونية التي اغتصبت الأرض الفلسطينية وتسهيل مهمة الكيان في بسط سيطرته واحتلاله وتدنيس المقدسات الإسلامية في فلسطين'.



وأوضح الصوفي أن استمرار التطبيع من قبل بعض الدول واستقبالها لبعض قادة الاحتلال هو يخدم بالدرجة الأولي الكيان الصهيوني ويضر بالقضية الفلسطينية التحررية .

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