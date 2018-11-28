خلال اللقاء مع یوكیا امانو؛

صالحی یؤكد ضرورة المواقف الحیادیة من جانب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

لندن / 28 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – التقي رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة علی اكبر صالحی، الیوم الاربعاء فی فیینا بالمدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوكیا امانو؛ مؤكدا خلال اللقاء ضرورة المواقف الحیادیة والمستقلة من جانب هذه الوكالة الدولیة.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذی جري علي هامش مؤتمر وزراء العلوم والتكنولوجیا النوویة بفیینا، بحثا فی اخر المستجدات علي صعید التعاون الثنائی، بما فیها اجراءات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن التحقق من سلمیة (النشاطات النوویة) حول الاتفاق النووی.
وفیما اثني علي جهود وتقاریر الوكالة الدولیة حول الاتفاق النووی، اكد صالحی ان ایران تتوقع من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ان تواصل اجراءاتها الحیادیة والمهنیة فی سیاق التحقق من السلمیة، وان لا تتأثر بمحاولات المبغضین الرامیة الي افتعال اجواء مخلّة بالعلاقات البناءة بین ایران والوكالة.
الي ذلك، قال امانو انه یركز فی كافة مهامه علي اتباع المعاییر المهنیة وعدم التحیّز؛ مضیفا انه فی سیاق اجراءات التحقق من السلمیة (النوویة) یتم الاستناد علي الحقائق ولیس المظاهر.
واعرب المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن ارتیاحه للتعاون القائم؛ مؤكدا ان الاستمرار فی مواصلة هذا المسار یشكل سیاسة مبدئیة لهذه الوكالة الدولیة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

صالحی

یوکیا امانو

المواقف الحیادیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صالحی یؤكد ضرورة المواقف الحیادیة من جانب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

معظم المشاهدات

لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

مسوول في كتائب حزب الله العراق في تصريح لـ'ارنا':

لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

قوموا بما يمنع الأعداء من التفوُّه بتهديد الشعب الايراني

القائد العام للقوات المسلحة لدي استقباله قادة القوة البحرية للجيش:

قوموا بما يمنع الأعداء من التفوُّه بتهديد الشعب الايراني

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

مكتب موغرینی: الاتفاق النووی من ركائز امن المنطقة واوروبا

مكتب موغرینی: الاتفاق النووی من ركائز امن المنطقة واوروبا

أحدث الأخبار

صالحی یؤكد ضرورة المواقف الحیادیة من جانب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

خلال اللقاء مع یوكیا امانو؛

صالحی یؤكد ضرورة المواقف الحیادیة من جانب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

القبض علي أحد الضالعین فی الهجوم الذی استهدف مقر بانة الحدودی

قائد قوات حرس الحدود :

القبض علي أحد الضالعین فی الهجوم الذی استهدف مقر بانة الحدودی

لندن لاتزال مستمرة في التزامها بالاتفاق النووي

السفير البريطاني في طهران يؤكد :

لندن لاتزال مستمرة في التزامها بالاتفاق النووي

بنك ملي إيران يفند مزاعم الخزانة الأميركية بشأن التحويلات المالية في العراق

بنك ملي إيران يفند مزاعم الخزانة الأميركية بشأن التحويلات المالية في العراق

ظریف یلتقي نظیرته السویدیة فی جنیف

ظریف یلتقي نظیرته السویدیة فی جنیف

موضوعات مرتبط