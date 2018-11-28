صالحی یؤكد ضرورة المواقف الحیادیة من جانب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذی جري علي هامش مؤتمر وزراء العلوم والتكنولوجیا النوویة بفیینا، بحثا فی اخر المستجدات علي صعید التعاون الثنائی، بما فیها اجراءات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن التحقق من سلمیة (النشاطات النوویة) حول الاتفاق النووی.

وفیما اثني علي جهود وتقاریر الوكالة الدولیة حول الاتفاق النووی، اكد صالحی ان ایران تتوقع من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ان تواصل اجراءاتها الحیادیة والمهنیة فی سیاق التحقق من السلمیة، وان لا تتأثر بمحاولات المبغضین الرامیة الي افتعال اجواء مخلّة بالعلاقات البناءة بین ایران والوكالة.

الي ذلك، قال امانو انه یركز فی كافة مهامه علي اتباع المعاییر المهنیة وعدم التحیّز؛ مضیفا انه فی سیاق اجراءات التحقق من السلمیة (النوویة) یتم الاستناد علي الحقائق ولیس المظاهر.

واعرب المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن ارتیاحه للتعاون القائم؛ مؤكدا ان الاستمرار فی مواصلة هذا المسار یشكل سیاسة مبدئیة لهذه الوكالة الدولیة.

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