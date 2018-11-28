لندن لاتزال مستمرة في التزامها بالاتفاق النووي

جاءت تصريحات السفير البريطاني هذه اليوم الاربعاء خلال لقائه رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي 'محمد رضا بورابراهيمي داوراني'.

وفيما اشار الي جهود بريطانيا والاتحاد الاوروبي لافشال تداعيات الحظر علي الشركات الاوروبية، اكد 'مكر' علي تنمية العلاقات وزيادة مجالات التعاون الثنائي في كافة المجالات بين البلدين.

كما نوّه السفير البريطاني الي جهود لندن والاتحاد الاوروبي الهادفة الي المضي قدما في سياق الالية الاوروبية الخاصة؛ مؤكدا ضرورة انشاء قنوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

الي ذلك، قال رئيس اللجنة الاقتصادية المالية : ان الحظر الامريكي الاحادي لن يوقف مسيرة التقدم في ايران؛ مؤكدا ان الشعب الايراني جرّب منذ انتصار الثورة الاسلامية انواع الحظر لكنه استطاع علي الدوام ان يتجاوز هذه الاجراءات بنجاج ويخرج منها مرفوع الرأس.

واشار بورابراهيمي داوراني الي ان المتوقع من اوروبا في سياق خطواتها العملية، ان تقوم بتنفيذ الاطر المناسبة للتعاون الاقتصادي (مع ايران) في اسرع وقت ممكن.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه المسؤول البرلماني الايراني بالطاقات المتوفرة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران ولندن؛ داعيا الي تعزيز التعاون الثنائي في شتي المجالات الثنائية.

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