بنك ملي إيران يفند مزاعم الخزانة الأميركية بشأن التحويلات المالية في العراق

وفي بيان صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، علق بنك ملي إيران علي النبأ الذي نشرته وزارة الخزانة الأميركية، واعادة نشره عبر الفضاء الافتراضي حول إدراج اسم هذا البنك علي قائمة الحظر للحكومة الأميركية.

ويضيف البيان، ان كافة نشاطات فروع بنك ملي إيران في دول المنطقة وسائر مناطق العالم قائمة علي أساس قوانين التجارة الدولية وقوانين الدول المستضيفة لها، وتحت إشراف المصارف المركزية لتلك الدول؛ منوها البيان الي ان نشاطات فروع بنك ملي ايران في انحاء العالم تمتد الي 7 عقود ماضية، كما يعود تواجدها في بلدان الخليج الفارسي الي حوالي 50 عاما مضت.

وفيما فنّد مزاعم وزارة الخزانة الأميركية بشأن التحويلات المالية غير القانونية بأي مبلغ كان، أكد بنك ملي إيران في ختام بيانه ان إجمالي المعاملات المالية لهذا الفرع من بنك ملي لا يتلائم ومليارات الدولار المزعوم تحويلها عبر هذا البنك، بحسب وزارة الخزانة الأميركية؛ واصفا تنفيذ هذا الأمر بالـ'محال'.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

