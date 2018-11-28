خلال حواره مع وكالة 'كیودو' الرسمیة الیابانیة للأنباء؛

صالحی یحث أوروبا علي إیجاد حلول للتعاون المالی مع إیران

لندن/28 تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا- أعرب رئیس منظمة للطاقة النوویة فی إیران 'علی أكبر صالحی'عن أمله فی أن یتمكن الأوروبیون من إیجاد حلول لإستمرار دفع العائدات الناتجة عن صادرات النفط الإیرانی.

وفی حدیث لوكالة 'كیودو' الرسمیة الیابانیة للأنباء، عقب لقائه مسؤولة السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبی 'فیدریكا موغرینی' فی العاصمة البلجیكیة بروكسل، اكد صالحی انه رغم نفاد صبر الجمهوریة الاسلامیة تدریجیا فیما یخص الانتهاكات الامریكیة حیال الاتفاق النووی، لكنه متفاؤل بانه رغم العقبات المالیة الناجمة عن الحظر الاقتصادی الامریكی، سیتمكن الاوروبیون من التوصل الي حل یفضی الي استمرار عملیة تسدید العائدات النفطیة الایرانیة.
وشدد، انه اذا ما وقع المحذور (إنتهاك الإتفاق النووی بالكامل) فان إیران مستعدة لإستئناف تخصیب بنسبة 20 بالمئة الیورانیوم فی منشاة نطنز (وسط البلاد) الذی تم تعلیقه بناء علي الإتفاق النووی فی العام 2015 .
وتابع انه علي الرغم من ان إیران قادرة حالیا علي إنتاج 190 ألف وحدة من الیورانیوم المخصب، الا انها لم تتخذ هذا القرار حالیا.
وفی جانب اخر من تصریحه لوكالة الانباء الیابانیة، نوّه رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة الي رغبة الجانب الیابانی لمواصلة تعاونه فی مجال السلامة النوویة مع ایران.
كما أعلن عن اللقاء الذی جري بین المسؤولین الإیرانیین والیابانیین قبل بضعة أسابیع قائلا، ان الجانب الیابانی نظم أخیرا دورات تدریبیة لجمع من العلماء الإیرانیین فی مجال معاییر الأمان والسلامة النوویة.
إنتهی**أ م د/ ح ع**



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صالحی یحث أوروبا علي إیجاد حلول للتعاون المالی مع إیران

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