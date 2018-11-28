رئيس دائرة العدل في خوزستان:

اعتقال جميع العناصر الاساسية في هجوم اهواز الارهابي

اهواز/28تشرين الثاني/نوفمبر- اعلن رئيس دائرة العدل في محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، فرزاد افشار نيا، عن اعتقال جميع العناصر الاساسية المتورطة في الاعتداء الارهابي الذي استهدف الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في مدينة اهواز (مركز المحافظة) في 22 ايلول/سبتمبر الماضي؛ مما ادي الي استشهاد طفل واصابة 68 آخرين بجروح.

وقال افشارنيا اليوم الاربعاء خلال مراسم تكريم وتقديم المدعي العام العسكري لمحافظة خوزستان في اهواز، قال انه تم التعرف علي جميع العناصر المتورطة بشكل اساسي في هذا الاعتداء الارهابي الغاشم والقبض عليهم؛ مضيفا انه تم ايضا اعتقال عدد من الذي قصّروا في اداء مهامهم خلال هذا الحادث.
واعرب المسؤول القضائي في محافظة خوزستان عن امله بان يُحسم هذا الملف وان يجري التعاطي اللازم والقانوني مع المقصرين؛ موكدا ان هذه الجريمة الوحشية لم تخل بارادة الشعب الايراني وانما زادت الجمهورية الاسلامية الايرانية صمودا.
انتهي**2018/ ح ع **



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اعتقال جميع العناصر الاساسية في هجوم اهواز الارهابي

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