اعتقال جميع العناصر الاساسية في هجوم اهواز الارهابي

وقال افشارنيا اليوم الاربعاء خلال مراسم تكريم وتقديم المدعي العام العسكري لمحافظة خوزستان في اهواز، قال انه تم التعرف علي جميع العناصر المتورطة بشكل اساسي في هذا الاعتداء الارهابي الغاشم والقبض عليهم؛ مضيفا انه تم ايضا اعتقال عدد من الذي قصّروا في اداء مهامهم خلال هذا الحادث.

واعرب المسؤول القضائي في محافظة خوزستان عن امله بان يُحسم هذا الملف وان يجري التعاطي اللازم والقانوني مع المقصرين؛ موكدا ان هذه الجريمة الوحشية لم تخل بارادة الشعب الايراني وانما زادت الجمهورية الاسلامية الايرانية صمودا.

انتهي**2018/ ح ع **

