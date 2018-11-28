الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا عقب لقاء ظريف – موغيريني في جنيف

وبحسب الموقع الاعلامي الالكتروني للاتحاد الاوروبي، فقد ذكر البيان ان الجانبين (ظريف وموغيريني) استعرضا في هذا اللقاء اخر المستجدات بشان تنفيذ الاتفاق النووي، وبما يتضمن اهداف هذا الاتفاق وما تم التاكيد عليه لـ 13 مرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبها، اكدت السيدة موغيريني في هذا اللقاء، حرص الاتحاد الاوروبي للحفاظ علي الاتفاق النووي بوصفه عنصرا اساسيا لهيكلة (قرار) الحدّ من انتشار السلاح النووي، وبما يشكّل عنصرا هاما لإرساء الامن في المنطقة والعالم.

كما نوهت المسؤولة الاوروبية الي ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل تام ومؤثر من جانب الاطراف كافة، وايضا الاخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية المترتبة علي هذا الاتفاق.

علما ان مؤتمر افغانستان الدولي بدأ اعماله منذ يوم امس الثلاثاء (27 نوفمبر الحالي) في المقر الاوروبي للامم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، واستمر لغاية اليوم الاربعاء.

انتهي ** ح ع

