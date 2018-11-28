بدء العمليات التنفيذية لمد طريق خرمشهر-بندر الإمام الخميني السككي

آبادان/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- بدأت اعتبارا من اليوم الأربعاء في مدينة خرمشهر التابعة لخوزستان (جنوب غرب)، المرحلة الأولي من العمليات التنفيذية لمشروع طريق خرمشهر-بندر الإمام الخميني السككي بحضور مستشار رئيس الجمهورية وأمين المجلس الأعلي للمناطق الحرة في البلاد.

وفي تصريح له بالمناسبة قال المدير التنفيذي لمؤسسة منطقة أروند الحرة (في خوزستان)، اسماعيل زماني، ان طريق خرمشهر السككي بطول 120 كيلومترا يعد أحد أهم المشاريع الوطنية في البلاد.
واضاف ان هذا المشروع يربط المدن الصناعية لمدينتي آبادان وخرمشهر (التابعتين لمحافظة خوزستان) بشبكة النقل السككية العامة للبلاد، كما ستمر هذه الشبكة بمحاذاة شلمجة (في خوزستان)، وصولا الي العراق وسوريا والأردن.
واوضح زماني، ان تنفيذ هذا المشروع السككي الهام سيحول إيران الي ممرّ رئيس يربط شرق آسيا بغربها ويعتبر جزءا أساسيا من طريق الحرير.
وتابع المسؤول الاقتصادي الايراني، ان هذا المشروع يتم تنفيذه بمساهمة القطاع الخاص في منظمة أروند الحرة والشركة الوطنية للسكك الحديدية.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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سكك الحديد

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بدء العمليات التنفيذية لمد طريق خرمشهر-بندر الإمام الخميني السككي

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