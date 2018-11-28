بدء العمليات التنفيذية لمد طريق خرمشهر-بندر الإمام الخميني السككي

وفي تصريح له بالمناسبة قال المدير التنفيذي لمؤسسة منطقة أروند الحرة (في خوزستان)، اسماعيل زماني، ان طريق خرمشهر السككي بطول 120 كيلومترا يعد أحد أهم المشاريع الوطنية في البلاد.

واضاف ان هذا المشروع يربط المدن الصناعية لمدينتي آبادان وخرمشهر (التابعتين لمحافظة خوزستان) بشبكة النقل السككية العامة للبلاد، كما ستمر هذه الشبكة بمحاذاة شلمجة (في خوزستان)، وصولا الي العراق وسوريا والأردن.

واوضح زماني، ان تنفيذ هذا المشروع السككي الهام سيحول إيران الي ممرّ رئيس يربط شرق آسيا بغربها ويعتبر جزءا أساسيا من طريق الحرير.

وتابع المسؤول الاقتصادي الايراني، ان هذا المشروع يتم تنفيذه بمساهمة القطاع الخاص في منظمة أروند الحرة والشركة الوطنية للسكك الحديدية.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

