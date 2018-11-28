ظريف : شبكتا النقل البحري والسككي في ايران تتيح سبلا ملائمة لتنمية أفغانستان

وقال ظريف اليوم الأربعاء خلال كلمته بمؤتمر أفغانستان الدولي في جنيف، قال : ان هذا المؤتمر الوزاري جاء في الوقت المناسب وانه ينعقد في وقت نواجه فيه العديد من الفرص والتحديات في أفغانستان.

وأشاد وزير الخارجية بجهود بعثة الأمم المتحدة الاغاثية في أفغانستان (يوناما)، وايضا الرئيس الأفغاني وكذلك الرئيس التنفيذي لهذا البلد، 'علي قيادتهم الجريئة ومواقفهم الواضحة'؛ مؤكدا ان هذه التوجهات المتطلعة لإرساء السلام تبعث علي الأمل.

وتابع ظريف، ان الإجماع الوطني والإقليمي والعالمي يقوم علي ان الحل العسكري لم يجد نفعا في أفغانستان وقد حان الوقت للمصالحة الوطنية وإيجاد حل سياسي شامل بحضور وقيادة أفغانستان حكومة وشعبا؛ منوها الي ان مؤتمر افغانستان الوزاري والإجتماعات المكملة له في كابول وطشقند وموسكو تؤكد علي توفير البيئة الملائمة وضرورة توظيفها (بشكل جيد).

ولفت وزير الخارجية الايراني الي ان التحديات تصنف الي قسمين؛ التحديات القديمة والجديدة، وان تواجد القوات الأجنبية لم يؤد بتاتا الي إرساء الإستقرار في منطقتنا ومن الناحية التاريخية يمهد الأرضية لإستقطاب المتطرفين.

وصرح ظريف، ان أحد التحديات الجديدة يتمثل في تواجد داعش في أفغانستان الذي أدي الي سفك المزيد من الدماء وتسبب في ظهور توجهات طائفية خطيرة.

وتابع بالقول، ان الموضوع الأكثر خطورة هو السباق القائم بين الجماعات المسلحة المحلية لتجنيد الاشخاص، مما أدي الي زيادة التطرف اكثر من ذي قبل.

وأكد وزير الخارجية الايراني، انه دعم الدواعش وسائر الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق وتحريض الأشخاص للإنضمام اليها لم يجد نفعا، كما انه لا ينتفع أي أحد من إرسالهم الي أفغانستان وآسيا الوسطي؛ مشددا علي ضرورة وضع حدّ لهذا المسار المروع قبل أن يصبح كارثيا.

وأضاف، ان ظاهرة الإرهاب وايضا تهريب المخدرات لطالما دعمتا بعضهما الاخر في أفغانستان؛ مؤكدا علي تبني ستراتيجية شاملة لمواجهة تهديد المخدرات، بما يشمل تعزيز التنمية الإقتصادية في هذا البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.

وقال ظريف، ان طرق المواصلات تحظي بأهمية خاصة؛ معربا عن اسفه ازاء الحظر الأحادي واللاقانوني الجائر الأميركي الذي يحول دون تعزيز التعاون.

واردف قائلا : ينبغي علينا من خلال الزام طالبان علي الجلوس الي طاولة المفاوضات مع الحكومة (الأفغانية) تيسير الظروف لاجراء مباحثات أفغانية-أفغانية شاملة؛ مؤكدا ان سرّ النجاح يكمن في تعزيز التفاعل بين الجانبين المحلي والإقليمي.

واستطرد وزيرا لخارجية قائلا، 'ان إنجازات الشعب الأفغاني علي مدي العقدين المنصرمين لا سيما صياغة الدستور والحركة في مسار الديمقراطية اسهم في إرساء قواعد السلام والإستقرار في المنطقة'، مرحبا بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة في هذا البلد ومتطلعا الي إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة في أفغانستان خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

كما جدد ظريف، تأكيده علي إستعداد إيران لتقديم المساعدات الي أفغانستان شعبا وحكومة للمضي قدما في مسار السلام والتعاون مع سائر الأطراف وتحقيق الهدف المنشود في هذا الاطار.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

