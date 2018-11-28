آية الله نوري همداني يدعو قوات التعبئة الي تعزيز دورها في مواجهة الحرب الناعمة

واكد آية الله نوري همداني ، اليوم الاربعاء، أن القيم الاسلامية تمثل جناحا لنظام الجمهورية الاسلامية؛ محذرا من محاولات العدو لاستغلال الاجواء الافتراضية لاستهداف النظام؛ وداعيا الي التحلي باليقظة تجاه مثل هذه المحاولات.

وتابع قائلا ان امريكا والكيان الصهيوني لا يدخران جهدا في محاربة نظام الجمهورية الاسلامية كما ان الاستكبار يناصب العداء لايران في مختلف المجالات واننا شهدنا جزءا منه في سوريا واليمن لذلك لابد ان نبذل كل مابوسعنا في التصدي للعدو.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد ان موسس الجمهورية الاسلامية الايرانية شكلت قوات التعبئة من صلب المجتمع الايراني ومن بين شرائح الشعب وان هذه القوات تمكنت من اسقاط النظام البهلوي وسطرت ملحمة كبيرة خلال الحرب العراقية المفروضة علي ايران لثماني سنوات (1980-1988).

وشدد المرجع الديني الايراني بالقول : ان الشعب (الايراني) يمثل حصنا منيعا امام العدو ويصمد بوجهه في الظروف الصعبة؛ مؤكدا علي المسؤولين بتوفير الخدمات للشعب الايراني.

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