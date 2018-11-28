آية الله نوري همداني يدعو قوات التعبئة الي تعزيز دورها في مواجهة الحرب الناعمة

قم/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال المرجع الديني آية الله 'حسين نوري همداني' ، انه ينبغي علي قوات تعبئة المستضعفين (بسيج)، ان تضطلع بدور فاعل في الحرب الناعمة وعلي صعيد الاجواء الافتراضية، علي غرار دورها المؤثر خلال فترة الحرب الصلبة حيث تمكنت من تحقيق انجازات هامة فيها.

واكد آية الله نوري همداني ، اليوم الاربعاء، أن القيم الاسلامية تمثل جناحا لنظام الجمهورية الاسلامية؛ محذرا من محاولات العدو لاستغلال الاجواء الافتراضية لاستهداف النظام؛ وداعيا الي التحلي باليقظة تجاه مثل هذه المحاولات.
وتابع قائلا ان امريكا والكيان الصهيوني لا يدخران جهدا في محاربة نظام الجمهورية الاسلامية كما ان الاستكبار يناصب العداء لايران في مختلف المجالات واننا شهدنا جزءا منه في سوريا واليمن لذلك لابد ان نبذل كل مابوسعنا في التصدي للعدو.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد ان موسس الجمهورية الاسلامية الايرانية شكلت قوات التعبئة من صلب المجتمع الايراني ومن بين شرائح الشعب وان هذه القوات تمكنت من اسقاط النظام البهلوي وسطرت ملحمة كبيرة خلال الحرب العراقية المفروضة علي ايران لثماني سنوات (1980-1988).
وشدد المرجع الديني الايراني بالقول : ان الشعب (الايراني) يمثل حصنا منيعا امام العدو ويصمد بوجهه في الظروف الصعبة؛ مؤكدا علي المسؤولين بتوفير الخدمات للشعب الايراني.
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آية الله نوري همداني يدعو قوات التعبئة الي تعزيز دورها في مواجهة الحرب الناعمة

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