الإجتماع التمهيدي للجنة التعاون بين إيران وروسيا يبدأ في موسكو

ويعقد هذا الإجتماع بصورة مغلقة ولم يتم السماح لوسائل الإعلام بتغطية هذا الحدث.

وفي تغريدة له عبر تويتر، اشار سنائي الي ان هذه المباحثات بدأت في وقت شهدت صادرات السلع الإيرانية الي روسيا نموا بنسبة حوالي 42 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وقد ارتفع إجمالي حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة ذاتها بازديادا نسبة 10 بالمئة.

وحسب السفير الإيراني لدي روسيا، فقد شكلت المحاصيل الزراعية حوالي نصف السلع الإيرانية المصدرة الي روسيا، وبما يؤكد علي الإرادة الجادة المتوفرة لدي البلدين لتعزيز التعاون الإقتصادي فيما بينهم.

وفي تصريح لدي وصوله الي موسكو صباح اليوم، أعرب وزير الطاقة الايراني عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر فأكثر وذلك في ضوء المواقف الجيدة لروسيا حيال الإجراء الأميركي اللا قانوني المتمثل في الإنسحاب من الإتفاق النووي.

وأضاف اردكانيان، ان زيارته الي موسكو جاءت تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي الكسندر نوفاك؛ مردفا انه الي جانب لقائه نوفاك، سيجري خلال زيارته الي موسكو لقاءات مع كل من وزير شؤون القوقاز الشمالية وأمين عام الإتحاد الأورآسي.

وقال انه سيجري محادثات مع ممثلي الشركات والمصارف الروسية كما سيناقش آخر الإتفاقيات والمباحثات التي أجريت في وقت سابق بين الجانبين وبما يشمل مختلف المجالات.

ونوه اردكانيان الي ان إيران تستضيف بنهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2018)، الإجتماع الخامس عشر للجنة التعاون المشترك بين البلدين.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

