ايران تنضم الي عضوية شبكة المصمّمين الأوروبيين لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التحق 'مركز ابحاث السياسة العلمية' في ايران بشبكة المصممين الاوروبيين لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا العالمية (ENID).

وافادت وحدة الانباء الجامعية في وكالة 'ارنا'، ان شبكة 'ENID' تهدف من خلال نشاطاتها الي اتاحة الظروف وتيسير اجراءات التعاون بين المؤسسات والاشخاص المعنيين بمجالات التصميم والتصنيع والانتاج وايضا استخدام وتفسير المؤشرات العالمية للعلوم والتقنية.
كما تنشط هذه الجهة الاوروبية العلمية في مجالات عقد المؤتمرات الدولية الخاصة بمؤشرات العلوم والتكنولوجيا، و وضع برامج لتدريب الباحثين في المجالات ذات الصلة، وادراج المقالات العلمية ولاسيما عبر المواقع الالكترونية وقائمة المراسلات التابعة لشبكة ENID.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

علمي آموزشي

شبكة المصمّمين الأوروبيين

ENID

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تنضم الي عضوية شبكة المصمّمين الأوروبيين لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا

معظم المشاهدات

لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

مسوول في كتائب حزب الله العراق في تصريح لـ'ارنا':

لن نسمح بوجود جندي اميركي واحد علي ارض العراق

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

برئاسة عراقجي واشميد؛

انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات السياسية بين ايران وأوروبا

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

مكتب موغرینی: الاتفاق النووی من ركائز امن المنطقة واوروبا

مكتب موغرینی: الاتفاق النووی من ركائز امن المنطقة واوروبا

ايران وسوريا تتباحثان بشان اجتماع أستانا الحادي عشر

ايران وسوريا تتباحثان بشان اجتماع أستانا الحادي عشر

أحدث الأخبار

آية الله نوري همداني يدعو قوات التعبئة الي تعزيز دورها في مواجهة الحرب الناعمة

آية الله نوري همداني يدعو قوات التعبئة الي تعزيز دورها في مواجهة الحرب الناعمة

الإجتماع التمهيدي للجنة التعاون بين إيران وروسيا يبدأ في موسكو

الإجتماع التمهيدي للجنة التعاون بين إيران وروسيا يبدأ في موسكو

ايران تنضم الي عضوية شبكة المصمّمين الأوروبيين لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا

ايران تنضم الي عضوية شبكة المصمّمين الأوروبيين لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا

وظريف وموغيريني يلتقيان علي هامش مؤتمر افغانستان الدولي

وظريف وموغيريني يلتقيان علي هامش مؤتمر افغانستان الدولي

قيمة صادرات ايران تجاوزت 27مليار دولار

قيمة صادرات ايران تجاوزت 27مليار دولار

موضوعات مرتبط