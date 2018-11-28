ايران تنضم الي عضوية شبكة المصمّمين الأوروبيين لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا

وافادت وحدة الانباء الجامعية في وكالة 'ارنا'، ان شبكة 'ENID' تهدف من خلال نشاطاتها الي اتاحة الظروف وتيسير اجراءات التعاون بين المؤسسات والاشخاص المعنيين بمجالات التصميم والتصنيع والانتاج وايضا استخدام وتفسير المؤشرات العالمية للعلوم والتقنية.

كما تنشط هذه الجهة الاوروبية العلمية في مجالات عقد المؤتمرات الدولية الخاصة بمؤشرات العلوم والتكنولوجيا، و وضع برامج لتدريب الباحثين في المجالات ذات الصلة، وادراج المقالات العلمية ولاسيما عبر المواقع الالكترونية وقائمة المراسلات التابعة لشبكة ENID.

انتهي ** ح ع

