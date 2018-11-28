وظريف وموغيريني يلتقيان علي هامش مؤتمر افغانستان الدولي

وبحث الجانبان الايراني والاوروبي خلال اللقاء اليوم، في الاتفاق النووي والتقارير الصادرة لـ 13 مرة (من الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بشأن التزام ايران بتعهداتها في اطار هذا الاتفاق.

هذا وجدّدت السيدة موغيريني تاكيد الاتحاد الاوروبي علي الاحتفاظ بالاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

علما ان مؤتمر افغانستان الدولي الذي ترأسه منظمة الامم المتحدة بصورة مشتركة مع الحكومة الافغانية، بدأ اعماله منذ يوم امس الثلاثاء (27 نوفمبر الحالي) في المقر الاوروبي للامم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، ويواصل اعماله حتي اليوم الاربعاء.

انتهي ** ح ع

