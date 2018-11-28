صالحی : ایران قادرة علی العودة بكل سهولة الی الظروف السابقة

وخلال حوار اجرته معه «یورونیوز» فی بروكسل، الیوم، أشار صالحی الی الضغوط الاقتصادیة الموجَّهة والی مسایرة اوروبا لایران وشعبها فی التصدی لهذه الظاهرة، قائلا : التحدی بین ایران والغرب معقد؛ التحدی الذی بدأ بعد الثورة الاسلامیة ذلك ان ایران تعد تحظي بمكانة هامة للغایة.

ولفت رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة الي ان ایران خرجت بعد الثورة عن الفَلَك الأمریكی وعن مدار السیاسة الغربیة لتستقرّ فی مدار مستقل لها وتكون بلداً یتمتع باستقلال سیاسی.

وقال صالحی عن الدول العربیة : إننا فی ایران لسنا كالدول الاخري فی الشرق الاوسط التی تدیرها قبیلة واحدة؛ بل هی دولة منبثقة عن ارادة الشعب والانتخابات.

ورداً علی سؤال حول الضغوط التی یمارسها ثلاثی السعودیة واشنطن و'اسرائیل'، اكد أنّ العلاقات بین طهران واوروبا طیبة وإنّ كلا الطرفین یبذلان جُل المساعی للحفاظ علی الإتفاق النووی لیكون حلقة وصل بینهما.

واردف، أنّ نجاح ایران فی هذه المنازلة النوویة سینجم عن توسیع نطاق التعاون مع الإتحاد الاوروبی اقتصادیاً وثقافیاً وعلمیاً.

وأتی صالحی علی ذكر السعودیة بأنها بلد لایعرف شیئاً عن الإكتفاء بالذات والإتكاء علی الطاقات المحلیة ولایملك شیئاً من نفسه وهو مجرد بلد منفذ لتعلمیات ترامب الذی لطالما نعت السعودیة بعبارات مخزیة لایمكن للریاض الرد علیها.

وأكّد صالحی علی أنّ الدول الاوروبیة تتفهم تماماً دور ایران فی إستقرار الشرق الاوسط وسیطرتها علی الخلیج الفارسی الذی یكون بحد ذاته شریاناً مصیریاً مائیاً یجب أن ینعم دائماً بالأمن والاستقرار.

وقال : إنّ ایران لیست راغبة بالعبث بأمن دول المنطقة، متسائلاً عمّا یدور فی خلد حكام السعودیة وسبب إعتبارهم ایران عدوة لهم.

ولفت صالحی الی أنّ ایران لا طمع لها بالاراضی السعودی إذ أن لدیها إحتیاطی النفط وأراضٍ شاسعة وغاز فضلاً عن تمتعها بوجود 80 ملیون نسمة ینعمون بالذكاء والنشاط والمثابرة، موضحاً بأنّ ایران لاترید من السعودیة شیئاً قط.

وأعرب رئیس منظمة الطاقة النوویة الایرانیة عن أسفه لما تورّطت به السعودیة وتعقیدها للظروف الاقلیمیة.

ونفی صالحی بأن تكون ایران متطلعة لانتاج قنبلة نوویة رغم أنها بلد نووی بكل ما تحمله المفردة من معنی؛ لافتا الي قدرات ایران فی زیادة انتاج الیورانیوم حتی 600 كیلوغرام بسهولة كما یمكنها رفع مستوی تخصیبها له.

وأشار هذا المسؤول النووی الایرانی الی تعلیمات سماحة قائد الثورة الاسلامیة بضرورة توفیر البنی التحتیة لتولید 190 الف وحدة نظائر فی البلاد؛ مصرحا : ونحن قمنا بتوفیر ذلك.

وأكّد صالحی علی التزام ایران بالاتفاق النووی ما جعل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تؤیّد 13 مرة هذا الالتزام، رافضاً رضوخ البلاد لأی ظلم أو أیة غطرسة ومشیراً الی مساندتها للمظلومین بإعتبار ذلك جزءاً من سیاساتها العامة التی زادتها عزة وكرامة بین الشعوب.

انتهی** ع ج / ح ع**

