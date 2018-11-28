فرض الحظر هو انتهاك لحقوق أطفال البلاد وتمتعهم بالصحة والرخاء

وخلال كلمة ألقاها في حفل إفتتاح المؤتمر الدولي الاقليمي لحقوق الأطفال تحت عنوان «العدالة للأطفال واليافعين» في طهران أضاف دهقاني بأنّ الأطفال العراقيين والأفغان والفلسطينيين تعرضوا منذ سنين لما تقوم به واشنطن من إجراءات لخدمة مصالحها وخدمة مغامرات الدول العميلة لها.

ولفت دهقاني الي ماورد عن الشعب الايراني في التقرير الذي رفعه مقرر منظمة الامم المتحدة حول الإجراءات التفردية القاهرة السلبية خاصةً ضد ايران، مشيراً الي وفاة 100 الف حتي 227 الفاً من الاطفال العراقيين بين ألاعوام من1991 حتي 1998 نتيجة الحظر المفروض علي بلدهم.

وأكّد دهقاني علي عدم إمكانية الوقوف مكتوفي الايدي أمام التفرد والأحادية الامريكية وإتاحة الفرصة لها كي تتابع مصلحتها وغطرستها علي حساب دول المنطقة.

وقال مساعد وزير الخارجية الايراني: إنّ واشنطن تتهم ايران بأنها منتهكة لحقوق الإنسان، نافياً هذه المزاعم ومشيراً الي إحتضان البلاد لمهاجرين ولاجئين من شتي الدول علي أراضيها فضلاً عن عدم بدئها أية حرب ضد أحد.

وعن أطفال اليمن، لفت دهقاني إلي مقتل 2400 طفل يمني وإصابة 3400 منهم وحرمان مليونين منهم من التعلُّم ومعاناة الملايين منهم من عدم توفر المياه والطعام وتعرّضهم لأصناف الأمراض المسرية.

وعزا دهقاني كل متاعب الطفل اليمني الي الصفقات الاقتصادية العسكرية التي تخدم اقتصاد الحكومات والقائمة علي مبدأ العنصرية وانتهاك حقوق الانسان.

وأكّد دهقاني علي حتمية انتصار ايران بإرادة وعزيمة في المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة، منوهاً الي إحترام ايران لكرامة البشر ولافتاً الي ما يلاقيه ملايين الأطفال في العالم من آلام ومعاناة نتيجة الحروب ونتيجة تعرضهم لأضرار جسمية ونفسية.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الايراني عن أمله بأن يؤدّي تضامن المنطقة الي توفير حال ومستقبل افضل للأطفال في المنطقة وتوفير ظروف ملائمة لحياتهم وإتحاف دولهم بالتنمية المستدامة.

وشارك في هذا المؤتمر وزير العدل الايراني ومساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والاسرة و وزير الشباب والرياضة ومساعد وزير الخارجية وخبراء وأصحاب رأي من دول متعددة، فضلاً عن مشاركة مسؤولين في شؤون الأطفال من لبنان وأفغانستان وباكستان وكازاخستان وجممهورية آذربيجان وروسيا وسويسرا وفلسطين والاردن.

انتهي** ع ج**1837

