وزير الطاقة يؤكد تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو أكثر فأكثر

موسكو/ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال وزير الطاقة الإيراني: بالنظر إلي موقف روسيا الجيد أمام اجراء امريكا غير القانوني بالانسحاب من الاتفاق النووي، نأمل بالمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعلن رضا أردكانيان اليوم الاربعاء، لدي وصوله الي موسكو، أنه بعد قرار مجلس الوزراء وبناء علي اقتراح من وزارة الخارجية، تم تكليف وزارة الطاقة رئاسة الجانب الإيراني في لجنة التعاون الإيرانية الروسية و إيران وألمانيا.
وأضاف أن زيارتي اليوم، لموسكو تلبية لدعوة من وزير الطاقة الروسي، وسأجتمع خلال هذه الزيارة مع ألكسندر نوفاك ، ووزير شمال القوقاز الروسي والأمين العام للاتحاد الأوروآسيوي.
وأضاف وزير الطاقة الإيراني: سأجري ايضا محادثات مع ممثلي الشركات والبنوك الروسية، لاستعراض أحدث الاتفاقيات والمفاوضات في مختلف المجالات.
وصرح أردكانيان: إيران ستستضيف الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بحلول نهاية هذا العام، ونأمل أنه في ضوء المواقف الجيدة للحكومة الروسية، خاصة في الأسابيع الأخيرة وبعد الانسحاب الأحادي من جانب امريكا من الاتفاق النووي، نأمل بتوسيع مجالات العلاقات المختلفة بين البلدين أكثر فأكثر.
و يرافق اردكانيان وهو رئيس الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، وفد يتألف من عشرة أشخاص .
جدير بالذكر، أن أردكانيان، توجه إلي موسكو لبحث التحضيرات لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في طهران.
اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، تنشط في 15 مجالا وهي الشحن والمعايير والبنوك والسياحة والرياضة والشباب والاستثمار والتعاون النووي والتعليم العالي والصناعة والاتحاد الاقتصادي الآوراسيوي والجمارك والصحة والثقافة والطاقة والتعدين.
علماً إن مسعود كارباسيان، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السابق، كان قد ترأس الجانب الإيراني في آخر اجتماع للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، والتي عقدت في مارس الماضي في موسكو.
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وزير الطاقة يؤكد تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو أكثر فأكثر

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