استئناف التبادل المصرفی بین إیران والصین اعتبارا من 3 دیسمبر

طهران / 28 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - أعلن رئیس غرفة التجارة الإیرانیة - الصینیة، أن التبادل المالی الإیرانی مع بنك ' كانلون' الصینی سیستأنف بعد توقف لمدة شهر، فی 3 كانون الأول / دیسمبر .

و أعلن ' أسداله عسكر اولادی' الیوم الاربعاء، بدء نشاطات بنك 'كانلون' الصینی مع إیران بعد تعلیق دام شهرا، وقال : بسبب توقف مبیعات النفط الإیرانی إلي الصین خلال الشهر الماضی، توقفت نشاطات بنك كانلون بتقدیم الخدمات إلي إیران.
وتابع: مع استئناف مبیعات النفط الإیرانی إلي الصین، سیبدأ البنك أعماله مرة أخري یوم الاثنین، 3 دیسمبر المقبل، للمعاملات المالیة مع إیران.
وأضاف، أن عائدات بیع النفط الإیرانی إلي الصین سیتم تحویلها إلي بنك كانلون، من أجل السماح بشراء وبیع السلع للنشطاء الاقتصادیین الإیرانیین.
واكد علي زیادة الانتاج في الوضع الحالي، موضحا إنه بهدف دعم الانتاج، نحتاج الي تقلیل الواردات من السلع غیر الضروریة والاستهلاكیة وتوفیر احتیاجات الاستهلاك لشعبنا بالمنتجات المحلیة.
وتعتبر الصین هی الشریك التجاری الأول لإیران؛ ففی العام الماضی صدرت سلع بقیمة 13 ملیار و 216 ملیون دولار إلي إیران، واستوردت سلعا بقیمة 9 ملیارات و 65 ملیون دولار من إیران.
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استئناف التبادل المصرفی بین إیران والصین اعتبارا من 3 دیسمبر

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