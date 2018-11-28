وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني:

إنضمام غواصتين و مدمرة بحرية جديدة الي الاسطول البحري للجيش

طهران/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أعلن وزير الدفاع و إسناد القوات المسلحة الايراني اليوم الأربعاء العميد أمير حاتمي عن إنضمام غواصتين و مدمرة بحرية جديدة الي الاسطول البحري التابع للجيش الايراني.

وعلي هامش إجتماع حكومي، قدّم العميد حاتمي أمام الصحفيين التهاني بمناسبة الذكري السنوية للقوة البحرية التابعة للجيش وقدّم التهاني بمناسبة الذكري السنوية لاسبوع التعبئة الشعبية، معلناً عن إنضمام غواصتين من فئة «غدير» غداً الخميس الي الاسطول البحري الايراني وإطلاق مدمرة بحرية يوم السبت (الأول من ديسمبر2018) من فئة «جماران».
وأضاف الوزير خلال تصريحاته الي أنّ هذه المنجزات تعتبر قيّمة للغاية، موضحاً بأنّ غواصة غدير متزودة بأصناف الأسلحة وإمكانية إطلاق صواريخ من قاع البحر ونشر ألغام، فضلاً عن قدرتها علي نقل الجنود الي قرب الشواطئ.
وعن مدمرة سهَند (من فئة مدمرات جماران البحرية المنتجة محلياً) قال العميد حاتمي: إنّ هذه المدمرة تم تحديثها وفق آخر التقنيات المتوفرة والعتاد والتوجيه والرصد الراداري وقاعدة لاطلاق الصواريخ.
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إنضمام غواصتين و مدمرة بحرية جديدة الي الاسطول البحري للجيش

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