برعاية اللواء قاسم سليماني :

إزاحة الستار عن ثلاثة كتب خلال ملتقي النظام الفكري لسماحة قائد الثورة الاسلامية

كرمان/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – شارك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني صباح اليوم في حفل إزاحة الستار عن ثلاثة كتب خلال ملتقي النظام الفكري لسماحة قائد الثورة آية الله علي الخامنئي في مدينة كرمان (جنوب شرق).

وكانت الكتب هي «الخطاب المولّد للثقافة» ألّفه سعيد أشيري والذي يستعرض أفكار و رؤية القائد وكتاب «رعاية بستان الثقافة» إضافة الي كتاب يضم مجموعة مقالات الملتقي، تم إزاحة الستار عنها في جامعة الشعيد باهنر خلال الملتقي.
وكان قد بدأ صباح اليوم الأربعاء الملتقي الوطني للنظام الفكري لسماحة قائد الثورة الاسلامية في جامعة الشهيد باهُنَر في مدينة كرمان (جنوب شرق البلاد)، تطرق الملتقي الي محاور العلاقات الثقافية وصِلتها بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والأمن والتقنية والظواهر الجديدة ومسؤوليات وحدود النظام الاسلامي في القطاع الثقافي والعناصر الرائدة والقواعد واُسس الثقافة وإدارة الشؤون الثقافية ومغزي وطبيعة الحدود الثفافية.
وسبقت الملتقي، إقامة ورشات تعليمية للنشطاء والمؤسسات الثقافية التابعة لجامعة الشهيد باهنر في كرمان، فضلاً عن إقامة ملتقي تحت عنوان «الميثاق الثقافي للثورة الاسلامية».
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إزاحة الستار عن ثلاثة كتب خلال ملتقي النظام الفكري لسماحة قائد الثورة الاسلامية

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