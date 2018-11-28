وزير الطاقة الإيراني يصل الي موسكو

وفي اليوم الأول من زيارته الي روسيا التي تستغرق يومين، سيجتمع 'رضا اردكانيان' مع وزير شمال القوقاز الروسية بعد اجتماع مع وزير الطاقة الروسي 'ألكسندر نوفاك' خلف الأبواب المغلقة.

ويرافق اردكانيان وهو رئيس الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، وفد يتألف من عشرة أشخاص .

جدير بالذكر، أن أردكانيان، توجه إلي موسكو لبحث التحضيرات لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في طهران.

اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، تنشط في 15 مجالا وهي الشحن والمعايير والبنوك والسياحة والرياضة والشباب والاستثمار والتعاون النووي والتعليم العالي والصناعة والاتحاد الاقتصادي الآوراسيوي والجمارك والصحة والثقافة والطاقة والتعدين.

علماً إن مسعود كارباسيان، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السابق، كان قد ترأس الجانب الإيراني في آخر اجتماع للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، والتي عقدت في مارس الماضي في موسكو.

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