العلاقات بين ايران و الصين تفوق علاقات دولتين جارتين

واضاف صبوري اليوم الاربعاء خلال الجولة الثانية من الحوار بين الاسلام و الطاوية في بكين، ان العلاقات بين ايران و الصين في كثير من المجالات وثيقة و ودية و من هذا المنطلق يحرص مركز الحوار بين الاديان والثقافات علي توطيد العلاقات مع الاديان العريقة في الصين.

وفيما اشار الي مشتركات الاسلام و الطاوية وقال ان كلاهما يرفضان العنف.

واوضح ان اهم مهمة يتولاها مركز الحوار بين الاديان والثقافات في رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية هي التعرف علي مختلف الاديان و الثقافات لذلك باشر بالحوار مع مختلف الاديان و المراكز الدينية منذ ثلاثة عقود بما فيها الفاتيكان والارثودوكس والبوذية والبروتستانت والطاوية.

واكد صبوري علي اهمية الحوار في العصر الحاضر واضاف ان جزءا كبيرا من المشاكل التي يعاني منها العالم نابع من انعدام الحوار بين شعوب العالم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء علي تطوير العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين، واتفقا علي توسيع الروابط وتبادل الوفود في المستقبل.

كما اتفقا علي مشاركة عدد من المسؤولين من رابطة الطاوية الصينية في الجولة الثالثة من الحوار الديني في طهران.

وقد عقدت الجولة الأولي من المحادثات بين الإسلام والطاوية عام 2017 بحضور 'خوانغ شين يانغ' نائب الرابطة وعدد من مسؤوليها في طهران.

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