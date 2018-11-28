رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية:

أهمية إنتهاج مواقف مشتركة عبر اطلاق حوارات دينية

طهران/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية «ابوذر ابراهيمي تركمان» اليوم الاربعاء خلال إجتماعه الي مسؤول حوار الأديان النمساوي «إستيفان هامر»: إنّ الحوار الديني هو من السبل المؤثرة في إرساء مواقف مشتركة وتحقيق الغاية منها.

ونقلاً عن رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية أكّد تركمان خلال الإجتماع علي تعزيز مواصلة الحوار الديني بين البلدين وقال: إنّ الحوار الديني بدأ بين ايران والنمسا منذ القدم وترك إنطباعاً ايجابياً علي العلاقة بين البلدين.
وأشار تركمان الي إقامة 10 دورات من الحوارات الدينية مع زعماء الأديان الافريقية واطلاق حوارات مع قادة الأديان البوذية والهندوسية، فضلاً عن إطلاق حوار مع مجلس ديني من الفاتيكان وإطلاق حوارات مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وأكّد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية علي أنّ هذه الحوارات عادت علي ايران بالفائدة، أهمها تمثلّت في تعرّف البلاد علي عدم فهم الأديان لبعضها البعض و تسليط الضوء علي قدرة الأديان علي إسناد بعضها البعض.
وأشار المسؤول عن الحوار بين الأديان النمساوية خلال الإجتماع، الي إقامة قريبة لإجتماع ثامن في فيينا يتطرق الي شؤون الحوار الديني بين ايران والنمسا في سبتمبر العام 2019.
ولفت هذا المسؤول النمساوي في الشؤون الدينية الي الظروف التي تمرّ بها المجتمعات في العالم ومشتركات الاديان، مشدداً علي ضرورة إزالة سوء الفهم بينها ومذكّراً بما لهذا الفهم من تأثير وانطباع ايجابي علي المجتمعات.
وأكّد استيفان علي أهمية الدين في المجتمع ودوره في توعية الانسان، لافتاً الي هذا الدور وفاعليته في عرض صورة حقيقية عن الدين وعن العالم، تخدم عملية الحوار بين الحضارات.
انتهي** ع ج** 1837



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أهمية إنتهاج مواقف مشتركة عبر اطلاق حوارات دينية

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