الإنتاج والاشتغال والسیطرة علي التضخم ودعم الشرائح ذات الدخل المنخفض من محاور موازنة العام القادم

واشار الرئیس حسن روحانی الیوم الأربعاء، فی اجتماع للحكومة، الي اختیار المحافظین الجدد لأربعة محافظات حدودیة وهی اذربایجان الشرقیة (شمال غرب) ومازندران (شمال ) وخراسان الجنوبیة و خراسان الشمالیة (شمال شرق) ، وصرح بان المحافظات الحدودیة للبلاد تتولي مسؤولیة وعبئ خاص فی ظروف الحظر.

وشدد رئیس الجمهوریة علي أننا یجب أن نعمل من أجل توسیع التبادلات الحدودیة وتوسیع الأسواق الحدودیة، مضیفا: لقد اتخذنا قرارا قبل ایام بتقدیم تسهیلات فی المناطق التجاریة الحرة بحیث یمكن فی حالات محددة استیراد البضائع فی هذه المناطق دون نقل العملة الصعبة.

وأكد الرئیس روحانی: الیوم نحن فی وضع یجب أن نحمی فیه البلاد ضد أولئك الذین یتآمرون ضد الشعب الإیرانی، ولحسن الحظ فی الشهرین الماضیین كان هناك جهد كبیر من قبل المسؤولین المعنیین، وشعر الناس بهدوء نوعا ما .

وأشار إلي أن الشعب لا یزال یواجه مشاكل فی القضایا الاقتصادیة وسبل العیش، معربا عن أمله فی أن یتم التعامل مع جزء كبیر من هذه المشاكل فی موازنة العام المقبل ، لیستمر الناس فی العیش بهدوء أكثر ولیساعد الجمیع بعضهم البعض حتي نتمكن من تخطی هذه المرحلة .

وصرح روحانی: یجب أن تعمل المناطق الحدودیة مع تفعیل الأسواق الحدودیة وتنمیة العلاقات التجاریة، مع الدول المجاورة فی مسار مكافحة الحظر، و تسویة بعض المشاكل التی نواجهها من قبل هذه المحافظات.

وقال رئیس الجمهوریة إن التنوع العرقی والدینی مهم جدا فی جمیع هذه المحافظات الحدودیة، وقال: یتعین علي المحافظات ذات الإثنیة المتنوعة، اعتبار هذا التنوع فرصة ویجب ألا تعتبر تهدیدا بأی شكل من الأشكال.

وأشار رئیس الجمهوریة إلي أن الشعور بالهویة الوطنیة لا ینبغی إضعافه، وقال: علي الجمیع أن یفخر أولاً بكونه إیرانیاً ومسلماً، ومن ثم، فإن الأعراق ستكون موضع فخر واعتزاز لنا، وإن نزوحهم غیر صحیح .

كما أشار الرئیس روحانی الي علاقات إیران الجیدة والوثیقة مع الدول المجاورة ، بما فی ذلك جمهوریة أذربیجان وأرمینیا وتركیا والعراق، والتی هی قریبة إلي حد ما من محافظة اذربایجان الشرقیة، مضیفا أن تطویر العلاقات الودیة مع دول الجوار قد سهل ووفر الظروف للأنشطة الاقتصادیة والتجاریة فی المحافظات الحدودیة، ما یتعین استخدام هذه الفرص بشكل جید.

انتهي** 2344

