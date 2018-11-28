ممثل عن البرلمان الايراني:

قريباً تسليم طلب استجواب وزيرين الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي

مشهد/28 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال الممثل عن مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاربعاء حسين مقصودي عن تسليم قريب لطلبَي استجواب وزيرَي التربية والتعليم و وزير العلوم والأبحاث الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي يحمل الأول60 توقيعاً والثاني80توقيعاً.

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا أضاف مقصودي بأنّ طلب إستجواب وزير العلوم والأبحاث جاء وفق 11 محوراً أوردها النواب في طلبهم تتمثل في عدم القيام الوزير بمراقبة دقيقة علي جامعات البلاد وعدم متابعة توفيره إمكانيات رفاهية للطلاب وقيامه بتعيينات سياسية في الجامعات وعدم تعيينه رؤساء لبعض الجامعات.
هذا وأكّد النواب الموقعون علي إستجواب وزير التربية والتعليم علي إستلام المدارس مبالغ غير قانونية من والدي التلاميذ علي مستوي البلاد، وعدم انتهاج الوزير لمسار تخصصي وعدم إختياره المدراء وفق مبدأ التفوق العلمي والكفائي وعدم وجود عدالة في توظيف الكوادر وعدم متابعة الحالة المعيشية للمتقاعدين فضلاً عن عدم الإكتراث بالوثيقة الأساسية الموضوعة للتربية والتعليم، اُضيف اليها عدم المراقبة والإشراف علي المدارس الأهلية.
كما أشار مقصودي في تصريحه الي تفشي حالة الإستياء وعدم الرضا بين مدراء المدارس والإستفادة من بعض المدارء للقيام بمهام التدريس في الصفوف التعليمية وانخفاض مستوي التربية والتعليم وتدنّي مستوي ممارسة الرياضة في المدارس وعدم متابعة الأقسام الداخلية للتلاميذ وتغذيتهم وتوفير الرخاء لهم خاصة في المناطق المحرومة والنائية.
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استجواب

وزير التربية

مجلس الشوري الاسلامي

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قريباً تسليم طلب استجواب وزيرين الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي

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