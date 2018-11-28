انطلاق اجتماع استانا بمشاركة ايران و روسياو تركيا

واعلن مدير دائرة شؤون اسيا و افريقيا في الخارجية الكازاخي ' ايداربك توماتف' ان جميع الدول المعنية بحل الازمة في سوريا تشارك في اجتماع استانا.

واوضح ان الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا 'الكسندر لارنتيو' و مساعد وزير الخارجية التركي 'صدات اونال' و كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني 'حسين جابري انصاري' يمثلون كلا من روسيا و تركيا و ايران في هذا الاجتماع كما يشارك فيه ممثل الامم المتحدة 'استفان ديمستوراو اف' و ممثل عن الاردن.

يذكر أن المشاورات الثنائية والثلاثية للخبراء ستعقد في اليوم الأول من اجتماع أستانا فيما من المقرر عقد الجلسة العامة يوم الخميس.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثاني عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي بصيغة استانا وأكدت في مجملها علي الالتزام الثابت بالحفاظ علي سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب علي التنظيمات الإرهابية فيها حتي دحرها نهائيا.

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