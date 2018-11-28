الحكومة تعد لائحة تتضمن منع توظيف الأطفال في النزاعات المسلحة

طهران/28تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن مساعد وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الانسان امين المرجع الوطني لمعاهدة حقوق الاطفال 'محمود عباسي' عن إعداد الحكومة لائحة تتضمن منع توظيف الاطفال في الصراعات المسلحة قائلا انه سيتم طرحها في مجلس الشوري الاسلامي .

و خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي الاقليمي لحقوق الاطفال تحت شعار ' العدالة للاطفال و الناشئين' قال عباسي في كلمة له اليوم الاربعاء، انه تم إعداد الاليات اللازمة لحماية حقوق الأطفال في البلاد.
واوضح ان مجلس تنسيق حقوق الاطفال يضم 16 اجهزة تنفيذية و يتولي مسؤولية وضع السياسات و التخطيط و التنسيق و حماية حقوق الاطفال .
ولفت الي إن الدستور الايراني يكفل مراعاة حقوق الاطفال مؤكدا علي ضرورة استيفاء حقوق الاطفال بما فيها حصولهم علي الاسرة و التعليم والانشطة الترفيهية و التمتع بحياة كريمة بعيدة عن الحرب و العنف.
واعرب عباسي عن امله بان يسهم اعداد الوثيقة الوطنية لحقوق الاطفال في حصول الاطفال علي مكانة مناسبة في البلاد.
يذكر ان الموتمر الدولي الاقليمي لحقوق الاطفال بدآ اليوم في طهران و يستمر حتي بعد غد الجمعة و يشارك فيه وزير العدل 'علي رضا آوائي' و مساعدة رئيس الجمهورية معصومه ابتكار و عضو لجنة حقوق الاطفال في الامم المتحدة 'فليب جفه' و رئيس ممثلية منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ويل باركز و عدد اخر من المسؤولين المعنيين بحقوق الاطفال.
ويهدف الموتمر الي عرض انجازات ايران في مجال حقوق الاطفال و تمهيد الارضية للتعاطي و التناغم الفكري بين العلماء الناشطين في مجال حقوق الاطفال و تعليم حقوقهم و تبادل الخبرات في هذا المجال بين ممثلي الدول المشاركة في الموتمر.
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الحكومة تعد لائحة تتضمن منع توظيف الأطفال في النزاعات المسلحة

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