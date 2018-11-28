الحكومة تعد لائحة تتضمن منع توظيف الأطفال في النزاعات المسلحة

و خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي الاقليمي لحقوق الاطفال تحت شعار ' العدالة للاطفال و الناشئين' قال عباسي في كلمة له اليوم الاربعاء، انه تم إعداد الاليات اللازمة لحماية حقوق الأطفال في البلاد.

واوضح ان مجلس تنسيق حقوق الاطفال يضم 16 اجهزة تنفيذية و يتولي مسؤولية وضع السياسات و التخطيط و التنسيق و حماية حقوق الاطفال .

ولفت الي إن الدستور الايراني يكفل مراعاة حقوق الاطفال مؤكدا علي ضرورة استيفاء حقوق الاطفال بما فيها حصولهم علي الاسرة و التعليم والانشطة الترفيهية و التمتع بحياة كريمة بعيدة عن الحرب و العنف.

واعرب عباسي عن امله بان يسهم اعداد الوثيقة الوطنية لحقوق الاطفال في حصول الاطفال علي مكانة مناسبة في البلاد.

يذكر ان الموتمر الدولي الاقليمي لحقوق الاطفال بدآ اليوم في طهران و يستمر حتي بعد غد الجمعة و يشارك فيه وزير العدل 'علي رضا آوائي' و مساعدة رئيس الجمهورية معصومه ابتكار و عضو لجنة حقوق الاطفال في الامم المتحدة 'فليب جفه' و رئيس ممثلية منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ويل باركز و عدد اخر من المسؤولين المعنيين بحقوق الاطفال.

ويهدف الموتمر الي عرض انجازات ايران في مجال حقوق الاطفال و تمهيد الارضية للتعاطي و التناغم الفكري بين العلماء الناشطين في مجال حقوق الاطفال و تعليم حقوقهم و تبادل الخبرات في هذا المجال بين ممثلي الدول المشاركة في الموتمر.

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