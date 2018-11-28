النائب فلاحت بیشه:

طلب استجواب ظریف علي جدول أعمال لجنة الأمن القومی

طهران/ 28 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - قال رئیس لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الإسلامی 'حشمت الله فلاحت بیشه' أن طلب استجواب وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، سیدرج یوم الأحد المقبل علي جدول أعمال اللجنة بحضور وزیر الخارجیة.

واضاف فلاحت بیشه، فی تصریح للصحفیین علي هامش جلسة الاستماع العامة لمجلس الشوري الاسلامی الیوم الأربعاء : نعتقد أن الإستجواب یعنی توضیح الموضوع ، وجلسة اللجنة یوم الأحد جلسة لدراسة هذا الموضوع.
وأضاف: جل سعینا فی هذه الجلسة التی یحضرها الدكتور ظریف والمستجوبون، سیتركز حول توضیح الموضوع بشكل كامل مع الحفاظ علي المصالح الوطنیة.
وأضاف أن أعضاء لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان، سیدرسون الموضوع بشكل حیادی .
وفیما یتعلق بمراجعة مشروع قانون مكافحة تمویل الإرهاب CFT فی اللجنة، أوضح رئیس لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی، أن لجنة الأمن القومی، مع الأخذ فی الاعتبار الخبرة التی لدیها من الاتفاق النووی، حققت تقدما فی هذا الموضوع، وحلت الاشكالات الـ22 التی اوردها مجلس صیانة الدستور علي مشروع القانون.
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طلب استجواب ظریف علي جدول أعمال لجنة الأمن القومی

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