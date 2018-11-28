ابن سلمان يغادر تونس إلي الأرجنتين لحضور قمة العشرين

وكشفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الدولية، الثلاثاء، أن السلطات القضائية الأرجنتينية بدأت النظر في مذكرة حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جرائم حرب ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، في بيان أصدرته 'رايتس ووتش'، إن 'علي سلطات الادعاء الأرجنتينية معاينة دور محمد بن سلمان في جرائم حرب محتملة يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ عام 2015. قد يجعل حضور ولي العهد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات غير القادرين علي التماس العدالة في اليمن أو السعودية'.

وأضاف: 'سيكون قرار المسؤولين الأرجنتينيين بإطلاق تحقيق إشارة قوية إلي أنه لا أحد خارج متناول القانون، حتي كبار المسؤولين كمحمد بن سلمان. علي ولي العهد أن يدرك أنه قد يواجه تحقيقا جنائيا إن زار الأرجنتين'.

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