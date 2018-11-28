ايران حققت انتصارات رغم أربعة عقود من ممارسة الأعداء تهديدات مباشرة

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمنظمة تعبئة المستضعفين أضاف سبهر خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحتفال الذكري السنوية لتأسيس منظمة تعبئة المستضعفين بطهران بأنّ رجال الدين والشعب وخواص المجتمع والنخبة ماداموا سائرين في طريق الإسلام الأصيل والفكر الديني فالأفضل أن لايفكّر الأعداء في إلحاق أذي بالثورة.

ولفت سبهر الي إقامة مؤتمر سنوي في فلسطين المحتلة ضد الإسلام وضد ايران ومتابعة الأعداء لنشر الفساد الاخلاقي ونشر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية بين الشباب، واصفاً إيّاها بأنها أدوات يوظفها الأعداء للنيل من شباب البلد ومشبهاً ذلك بما فعله اولئك في الاندلس.

وأشار سبهر الي تمتع قوات التعبئة ب150 الف مركز وقاعدة علي مستوي البلاد والي دورها الفاعل في الحفاظ علي القيم الدينية.

وقال نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين: إنّ سماحة قائد الثورة أبدي صموداً مثالياً في الوقوف بوجه الاعداء واصفاً هذا الصمود بأنه سرّب الإحباط و اليأس الي نفوس الأعداء.

وأكد سبهر خلال كلمته في هذا الحفل التعبوي علي أنّ سبب الانتصار علي التكفيريين في العراق وسوريا لم يكن منحصراً علي المال والعتاد بل السبب الأهم في تحقيقه تمثّل في نقل مباديء ونفسية التعبئة الشعبية الي هناك.

انتهي** ع ج** 1837

